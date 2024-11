Nowa funkcja w Amazon Prime Video przyda się fanom seriali

Serwis Amazon Prime Video zyskał nową funkcję, opartą o sztuczną inteligencję. Dzięki niej widzowie przypomną sobie poprzednie odcinki i sezony serialu. Niestety, póki co trafi ona do ograniczonego grona użytkowników.

AI w Amazon Prime Video odświeży pamięć widzów

Zdarza się, że na kolejne sezony ulubionych seriali musimy poczekać kilka dobrych miesięcy. Oczekiwanie trwa na tyle długo, iż zapominamy najważniejsze sceny lub ostatnie wydarzenia. Ponowne oglądanie lub przewijanie często mija się z celem. Dlatego też do Amazon Prime Video wdrożono nową funkcję opartą o sztuczną inteligencję.

Usługa X-Ray Recaps przy wsparciu AI ma wygenerować streszczenie całego sezonu lub jednego, konkretnego odcinka serialu czy programu telewizyjnego. Forma podsumowania ma być łatwa do przyswojenia – tak, aby każdy z widzów mógł w krótkim czasie zapoznać się z wydarzeniami, kluczowymi momentami oraz wątkami na temat występujących w treści postaci.

Nowość jest rozszerzeniem już istniejącej i dostępnej w Polsce funkcji X-Ray. Jej zadaniem jest wyświetlanie podstawowych informacji na temat postaci aktualnie wyświetlanych na ekranie, obsady z całego filmu oraz tytułów i wykonawców utworów muzycznych.

Funkcja X-Ray Recaps w Amazon Prime Video

X-Ray Recaps obsługiwana jest przez Amazon Bedrock – zaawansowaną usługę opartą o sztuczną inteligencję – i platformę uczenia maszynowego Amazon SageMaker. Podstawą działania nowej funkcji jest przeprowadzenie analizy poszczególnych fragmentów materiału wideo oraz dialogów i napisów. Dzięki temu AI może wygenerować szczegółowe podsumowania wydarzeń, rozmów i miejsc.

Użytkownik, który otrzyma dostęp do X-Ray Recaps, będzie mógł uruchomić podsumowanie konkretnej sceny w dowolnym momencie – zarówno bezpośrednio z poziomu odtwarzanej treści, jak i ze strony szczegółów o programie, serialu czy filmie.

Czas na kiepskie wieści. Nowość jest póki co testowana i została udostępniona klientom wersji beta Fire TV na terenie USA. Użytkownicy spełniający te warunki mogą na ten moment wypróbować X-Ray Recaps we wszystkich oryginalnych serialach Amazon MGM Studios. Jak wynika z zapowiedzi, lista urządzeń obsługujących tę funkcję ma się z czasem wydłużyć. Póki co nie ma jednak wieści, kiedy opcja mogłaby trafić w ręce Europejczyków.