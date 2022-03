Nowy smartfon OnePlus zaskoczy podwójnie

Nowy smartfon OnePlus 10R będzie się mocno różnił modeli, które firma do tej pory wprowadziła na rynek. Nie wszyscy fani marki mogą być zadowoleni z decyzji podjętych przez producenta, mimo że pod względem technicznym ma to być urządzenie z wysokiej półki.

OnePlus 10R zaskoczy podwójnie

Według harmonogramu, który przedostał się do sieci, OnePlus zaprezentuje ten smartfon w maju 2022 roku. Prace nad nim muszą być zatem na finiszu, skoro właśnie poznaliśmy lwią część specyfikacji nadchodzącego modelu. Nie każdemu może jednak się spodobać to, co szykuje producent.

Rewolucyjną wręcz zmianą będzie usunięcie z bocznej krawędzi suwaka do szybkiego wyciszania smartfona. Jest to element charakterystyczny dla flagowych urządzeń marki OnePlus od pierwszego „zabójcy flagowców”. Co więcej, OnePlus 10R będzie pierwszym modelem tej firmy, w którym otwór na aparat do selfie i rozmów wideo znajdzie się w środkowej części ekranu, a nie w jego górnym rogu.

Smartfon ma zostać wyposażony w wyświetlacz E4 AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, który będzie miał przekątną 6,7 cala i rozdzielczość Full HD+. Ponadto zapewni on wsparcie dla obsługi formatu HDR10+, a także najprawdopodobniej ekranowy czytnik linii papilarnych.

8 Ocena

Specyfikacja OnePlus 10R obejmować ma również procesor MediaTek Dimensity 8100 2,85 GHz (5 nm TSMC) oraz – w zależności od konfiguracji – 8 GB lub 12 GB LPDDR5 RAM i 128 GB lub 256 G wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Smartfon zasilać będzie akumulator o pojemności 4500 mAh, obsługujący ultraszybkie ładowanie przewodowe o mocy aż 150 W. Na rynku ma się jednak pojawić też wersja z baterią 5000 mAh wspierająca ładowanie 80 W.

OnePlus 10R zaoferuje również aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie i zestaw trzech na tyle: 50 Mpix (Sony IMX766) z optyczną stabilizacją obrazu + 8 Mpix (Sony IMX355) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro, a także głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res Audio i moduł NFC. Na przodzie i tyle smartfona znajdzie się szkło Corning Gorilla Glass, a całość po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem OxygenOS 12.

Wszystko wskazuje na to, że OnePlus 10R będzie przebrandowanym realme GT Neo 3, który zadebiutował w Chinach 22 marca 2022 roku. Mówi się, że właśnie z tego powodu zrezygnowano z dodawania slidera na bocznej krawędzi, aby uniknąć diametralnych zmian w projekcie, gdyż znacząco wpłynęłoby to na całą konstrukcję i pociągnęło za sobą kolejne modernizacje.