Sprzęt Apple wynajmiesz online. Jak to zrobić?

Jeśli zaliczacie się do nowoczesnych osób, które wynajmują hulajnogi na minuty czy korzystają z carsharingu, jest spora szansa, że zainteresuje Was również możliwość użytkowania sprzętu elektronicznego bez konieczności jego wykupowania po zakończeniu trwania umowy. Taką opcję umożliwia usługa Wynajmu w iMadzie (znana również jako iMadRent), której dziś przyjrzymy się nieco bliżej.

Przedsiębiorcy cenią sobie możliwość najmu długoterminowego samochodów służbowych ze względu na możliwość eksploatacji auta, wrzucenia w koszty części opłaty miesięcznej i oddania pojazdu po zakończeniu umowy. Na podobnej zasadzie działa Wynajem w iMadzie – pozwala wypożyczyć sprzęt Apple za określoną miesięczną opłatę i zwrócić go bez zbędnych formalności po dwóch latach użytkowania.

Zacznijmy jednak od tego, że aby skorzystać z Wynajmu w iMadzie, nie musicie się ruszać z domu (ale możecie! salony iMad znajdziecie w kilku miastach: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu). Jest to pierwsza tego typu usługa, którą można zawrzeć na odległość – wystarczy dostęp do internetu, by wypełnić wniosek i szybko otrzymać informacje na temat możliwości związania się umową.

Dlaczego warto wynajmować sprzęt zamiast go kupić?

Trend korzystania bez kupowania widoczny jest już od kilku lat w branży motoryzacyjnej czy mieszkaniowej. Nadszedł więc czas na kolejne usługi, w tym najem sprzętu elektronicznego – uważa Maciej Lipski, General Manager iMad.

Dodał też, że iMad, we współpracy z Digital Care, jako pierwszy autoryzowany partner Apple zaczął oferować opcję najmu w sprzedaży bezpośredniej, a teraz – również jako pierwszy – zdecydował się ją wdrożyć w internecie, by usługa stała się jeszcze bardziej przystępna dla każdego.

Zwłaszcza, że – jak wynika z badania przeprowadzonego przez BIOSTAT na grupie ponad tysiąca osób w wieku 18-44 – zainteresowanie najmem elektroniki stale rośnie. 1/3 respondentów wykazała zainteresowanie formą najmu telefonu komórkowego. O wiele lepiej natomiast wygląda fakt, że aż 2/3 badanych stwierdziło, że chciałoby dowiedzieć się więcej na temat usługi najmu.

Jako główne korzyści z najmu smartfona wskazywano:

44,5% – bardziej atrakcyjną cenę niż w przypadku kupna,

25,8% – możliwość częstej wymiany telefonu,

14,6% – możliwość korzystania z najnowszego sprzętu.

Szczegółowe dane znajdziecie na poniższym diagramie:

Z punktu widzenia samej usługi Wynajmu w iMadzie szalenie istotna jest odpowiedź na jedno pytanie – co użytkownicy telefonów zrobili ze swoim ostatnim smartfonem po zakończeniu użytkowania. Wiecie co? Prawie połowa (49,2%)… włożyła go do szuflady. To pokazuje, jak szerokie pole do popisu ma tutaj Digital Care, właściciel iMad.

No dobrze, ale jak Wynajem właściwie działa?

Sprawa jest prosta – w ramach Wynajmu w iMadzie możemy wynająć urządzenia marki Apple, płacąc opłatę początkową 5% wartości sprzętu i 3% jego wartości miesięcznie. Do tego, decydując się na wynajem któregoś z iPhone’ów, futerał i szkło hartowane dostajemy w prezencie, a co jeszcze ciekawsze – po roku możemy wymienić sprzęt na nowszy!

Wspomnianych dodatków, które otrzymujemy w ramach umowy, tj. futerał ochronny i szkło hartowane, zdecydowanie polecam używać, by nie dopuścić do sytuacji, w której telefon by nam się niechcący zbił. Warto bowiem przejrzeć regulamin usługi, gdzie jest jasno napisane, że zwrot smartfona po zakończeniu umowy następuje bez dodatkowych opłat, gdy ten nosi standardowe oznaki użytkowania – to znaczy, że może mieć lekkie rysy, których nabawił się przez okres umowy. Dodatkowe opłaty obowiązują, gdy sprzęt jest w gorszym stanie – np. gdy jest stłuczony.

Na potrzeby niniejszego materiału, posłużymy się iPhonem 13 Pro 128 GB. Standardowo model ten kosztuje 5199 złotych. Chcąc wziąć go na raty 0% na 24 miesiące, miesięczna opłata wynosiłaby 216,63 złote. Wynajmując go w iMad, miesięcznie zapłacimy 159 złotych, co oznacza łączną opłatę przez 2 lata na poziomie 3816 złotych + początkowa opłata wynosząca 259,95 złotych, czyli łącznie 4075,95 złotych.

Jak łatwo policzyć oszczędność względem kupna na raty wynosi ok. 22% – przy czym sprzęt nie zostaje u Was. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcecie lub nie lubicie sprzedawać używanego przez siebie sprzętu (a ja tak akurat mam – wolę oddać członkowi rodziny lub wrzucić do szuflady “bo kiedyś się przyda”), to taka opcja jest z pewnością warta rozważenia.

Oczywiście – zdaję sobie sprawę z tego, że Wynajem nie jest usługą dla wszystkich. Użytkownicy, którzy nie mają problemów z koniecznością odsprzedania sprzętu po zakończeniu spłacania rat (sklepowych czy u operatora) i często użerania się z potencjalnymi zainteresowanymi, po prostu nie trafiają w target opisywanej usługi. Jak jednak pokazują przywołane wcześniej badania, wygląda na to, że potencjał najmu elektroniki z miesiąca na miesiąc będzie rósł.

Super, że jest taka opcja

Wynajem nie jest usługą dla wszystkich, ale dokładnie analogicznie jest w przypadku najmu długoterminowego samochodów. Jest jednak spora grupa osób, która na takie rozwiązanie się decyduje i jestem przekonana, że Wynajem również znajdzie swoją niszę. Zwłaszcza, że w swojej ofercie najmu ma nie tylko iPhone’y, ale także Apple Watche, MacBooki czy iPady.

Swoją drogą, jestem przekonana, że wraz ze wzrostem świadomości dostępności takiej usługi (a ostatnio odnoszę wrażenie, że wyskakuje mi z każdego rogu – a na pewno w każdym kanale Social Media ;)), liczba jej użytkowników będzie rosła. Nie tylko przez wzgląd na łatwość podjęcia najmu, ale również mając z tyłu głowy aspekt ekologiczny, który w obecnych czasach odgrywa dla nas coraz większą rolę.

Musicie bowiem wiedzieć, że fakt, że oddając sprzęt po okresie najmu pozbywacie się elektrośmieci, to jedna rzecz. Druga jest taka, że po zakończeniu najmu sprzęt jest odnawiany i zostaje mu dane drugie życie – czy to w rękach innego najemcy czy właściciela.

Jeśli udało mi się Was zainteresować usługą Wynajmu w iMadzie, zajrzyjcie na stronę usługi, by zobaczyć, jakie konkretnie urządzenia Apple dostępne są w ofercie najmu. A jeśli czegoś nie znajdziecie, zawsze możecie skontaktować się z iMad, by przegadać możliwości najmu konkretnego sprzętu, który Was interesuje.

