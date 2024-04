Nowy smartwatch Samsunga będzie długodystansowcem

Coraz więcej smartwatchy z systemem Wear OS by Google zapewnia satysfakcjonujący czas pracy. Nadchodzący Samsung Galaxy Watch 7 Pro również zaliczy się do tego zacnego grona.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 7 Pro otrzyma akumulator o dużej pojemności

Apple Watch krytykowany jest za czas pracy na pojedynczym ładowaniu – w przypadku Apple Watch series 9 wynosi on maksymalnie 18 godzin. W trybie Niskie zużycie energii może jednak wydłużyć się do 36 godzin (czyli 1,5 dnia). Smartwatchom z Wear OS klienci też często zarzucają, że działają na baterii za krótko, mimo że coraz więcej modeli zapewnia niespotykany w przeszłości czas pracy.

Zaprezentowany niedawno OnePlus Watch 2 według deklaracji producenta jest w stanie pracować na jednym ładowaniu nawet 100 godzin, czyli ponad 4 dni. Podczas testów Galaxy Watch 5 Pro, który miał akumulator o pojemności 590 mAh, Kasi udało się osiągnąć nawet cztery dni działania z dala od ładowarki. Nadchodzący Galaxy Watch 7 Pro też może należeć do grona długodystansowców.

Model ten zostanie bowiem wyposażony w akumulator o pojemności 578 mAh. To jednak tzw. rated capacity, która w Galaxy Watch 5 Pro wynosiła 573 mAh, zatem w oficjalnych komunikatach marketingowych producent może podawać nieco wyższą (typową) – możliwe, że również 590 mAh.

Czas pracy może być jeszcze dłuższy niż w Galaxy Watch 5 Pro

Choć Galaxy Watch 7 Pro otrzyma akumulator o podobnej pojemności jak Galaxy Watch 5 Pro, to może on zapewnić dłuższy czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Jak to możliwe? Najnowsze smartwatche producenta z Korei Południowej zostaną bowiem wyposażone w nowy procesor Exynos W940, który ma być produkowany z wykorzystaniem 3-nm procesu technologicznego, dzięki czemu będzie miał mniejsze zapotrzebowanie na prąd (a przy tym ma być wydajniejszy).

Oprócz tego jest mowa, że zegarki z serii Galaxy Watch 7 zaoferują aż 32 GB pamięci wbudowanej, a obok Galaxy Watch 7 Pro na rynku pojawi się też Galaxy Watch 7 Classic i „nowy model”. Ten ostatni jest najbardziej tajemniczy – niewykluczone, że będzie miał kwadratową kopertę.