U Samsunga w tym roku będzie „na bogato”

Patrząc na portfolio Samsunga, nie można powiedzieć, że jest ono ubogie. Koreańczycy regularnie je zarówno redukują, jak i rozszerzają, w zależności od tego, do jakich wniosków akurat dojdą. W przypadku smartwatchy tym razem stwierdzili, że będzie „na bogato”.

Samsung będzie hojny w 2024 roku

Firma z Korei Południowej ma długi staż w segmencie smartwatchy. Najnowszy rozdział jej historii na tym rynku rozpoczął się od premiery Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic. Po nich zadebiutowały Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro oraz Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic.

Jak widać, brak tu konsekwencji, ale wynika to z oczekiwań klientów, którzy domagali się nowego modelu z serii Classic, gdyż nie każdy był w stanie zaakceptować cyfrowy pierścień. Coraz więcej wskazuje na to, że 2024 rok przyniesie kolejną zmianę, choć dziś trudno przewidzieć, jak zostanie ona przyjęta.

fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Być może słyszeliście, że Samsung wpadł na pomysł, żeby znów produkować zegarki z kwadratowymi kopertami. Wówczas brakowało więcej szczegółów i nie można było wykluczyć, że Koreańczycy całkowicie porzucą okrągły kształt i upodobnią Galaxy Watche do Apple Watchy. W Stanach Zjednoczonych (gdzie Apple dominuje) mogłoby się to zapewne spodobać, ale w innych krajach już niekoniecznie (aż tak).

Taki scenariusz dziś wydaje się jednak nieprawdopodobny, ponieważ jeden z informatorów przekazał informację, że seria Galaxy Watch 7 będzie składała się z trzech modeli: Galaxy Watch 7 Classic, Galaxy Watch 7 Pro i nowego modelu. Ten ostatni, opierając się na niedawnych doniesieniach, może mieć właśnie kwadratową kopertę, podczas gdy pozostałe okrągłą, jak poprzednicy.

W 2024 roku Koreańczycy zwiększą zatem liczbę modeli w jednej generacji serii Galaxy Watch, bo do tej pory składała się ona co najwyżej z dwóch. Na tym jednak nie skończy się ich nowa oferta urządzeń do noszenia, ponieważ spodziewamy się, że podczas tego samego Galaxy Unpacked Samsung oficjalnie zaprezentuje Galaxy Ring, który zapowiada sukcesywnie już od początku 2024 roku.

Galaxy Ring na MWC 2024 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Co zaoferują smartwatche z serii Galaxy Watch 7?

Nową generację zegarków ma napędzać do działania nowy procesor Exynos W940, który będzie aż o 50% wydajniejszy energetycznie i o 30% szybszy od Exynosa W930, zastosowanego w serii Galaxy Watch 6. Pojawiły się też informacje, że ma on być produkowany z wykorzystaniem 3-nm procesu technologicznego, dzięki któremu uda się uzyskać taką poprawę w kluczowych aspektach.