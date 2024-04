Tablet Teclast M50 Mini może zastąpić ludziom smartfon

Zdarza się, że ludzie śmieją się z Azjatów, który robią zdjęcia tabletami na wakacjach. Nie dla każdego tablet musi być jednak dodatkowym urządzeniem, obok smartfona. Teclast M50 Mini może z powodzeniem zastąpić telefon.

Teclast M50 Mini to tablet, który może służyć też jako smartfon

Na rynku dostępne są tablety w różnych rozmiarach, ale Teclast M50 Mini należy do grona tych mniejszych, na co jasno wskazuje jego nazwa. Jego ekran IPS ma przekątną 8,7 cala. Producent wielokrotnie wskazuje, że mieści się on w jednej dłoni i łatwo go (prze)nosić ze sobą. Ułatwia to nie tylko wielkość urządzenia, ale też jego niska waga – 345 gramów. Ponadto całość jest bardzo smukła – jej grubość to zaledwie 8,5 mm.

Teclast M50 Mini (źródło: IT Home)

Relatywnie kompaktowe wymiary nie sprawią jednak, że Teclast M50 Mini zastąpi użytkownikom smartfon. Umożliwi to również obsługa technologii 4G i VoLTE. Do urządzenia można włożyć nawet dwie karty SIM. Pod tym względem tablet oferuje zatem to samo, co przeciętny telefon.

Oczywiście nie tylko, bo odda on do dyspozycji swoich właścicieli również aparaty, z których mogą chcieć skorzystać. Na przodzie umieszczono 5 Mpix sensor, a na tyle 13 Mpix matrycę. Na grafikach widać jeszcze jedno „oczko” na panelu tylnym, ale producent nie precyzuje jego parametrów, więc może służyć do pomiaru głębi lub nawet być całkowicie bezużyteczne (bywały takie przypadki).

Wydajność nie będzie natomiast mocną stroną Teclast M50 Mini, bo choć ma on 6 GB RAM z możliwością rozszerzenia o 8 GB kosztem pamięci masowej (której jest 128 GB), to jednocześnie sercem tabletu jest przeciętny SoC Unisoc T606 (12 nm).

Użytkownicy nie powinni zaś narzekać na czas pracy, ponieważ według deklaracji producenta zastosowany w Teclast M50 Mini akumulator o pojemności 5000 mAh ma wystarczyć na 4,5 godziny grania w gry, 7 godzin oglądania wideo, 7 godzin rozmów lub 5,5 godziny przeglądania internetu. Sprzęt ma też fabrycznie wgrany system Android 14.

Teclast M50 Mini (źródło: IT Home)

Ile kosztuje tablet Teclast M50 Mini?

Tablet został zaanonsowany na rynku chińskim, ale nie ujawniono jeszcze jego sugerowanej ceny. Patrząc jednak na specyfikację urządzenia, powinna być ona bardzo niska. Można się spodziewać, że Teclast M50 Mini niedługo będzie dostępny również globalnie.