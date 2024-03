Śpieszmy się doceniać okrągłe smartwatche Samsunga, tak szybko robią się prostokątne

Samsung może zdecydować się na powrót do swojej dawnej wizji. Jeśli tak rzeczywiście się stanie, to jego nowe smartwatche będą miały prostokątne, a nie okrągłe wyświetlacze.

Samsung powróci do prostokątnych smartwatchy?

Począwszy od modelu Gear S2 z 2015 roku wszystkie smartwatche Samsunga miały okrągłe wyświetlacze, wliczając w to najnowszego Galaxy Watcha 6. Z najnowszych doniesień wynika jednak, że nadchodzące urządzenia mogą stanowić pod tym względem powrót do przeszłości i zaoferować prostokątne ekrany.

Stawiając na prostokątny design Samsung – notabene – zatoczy koło. Taką samą konstrukcję miał pierwszy zegarek tego producenta (a więc 11-letni już Galaxy Gear). Zresztą takie panele dominowały w smartwatchach z tamtej epoki, a Apple Watch – najbardziej rozpoznawalny model inteligentnego zegarka na świecie – korzysta z tego rozwiązania niezmiennie od lat.

Samsung Galaxy Gear (źródło: GalaxyClub)

Szczegółów jak na lekarstwo

Źródłem informacji jest serwis SamMobile, według którego wewnętrznie w Samsungu pomysł powrotu do prostokątnych ekranów został przyjęty bardzo entuzjastycznie. Równocześnie jednak nie ma pewności, czy zmiana designu będzie miała miejsce już w nadchodzącej serii Galaxy Watch 7, czy też będzie trzeba na nią poczekać kolejny rok. To drugie wydaje się mimo wszystko bardziej prawdopodobne, szczególnie że optymalizacji pod kątem takiego rozwiązania wymagałyby również system Wear OS i nakładka One UI.

Niewykluczone też, że prostokątne smartwatche będą stanowić swego rodzaju podserię – wszak te okrągłe cieszą się dużą popularnością i sympatią użytkowników. Ostatecznie zaś może okazać się, że w ogóle nie doczekamy się tego powrotu do przeszłości – dopóki nie ma oficjalnego potwierdzenia, są to jedynie plotki (nawet jeśli pochodzą z zaufanego źródła).

8 Ocena

Zbliżają się wielkie premiery Samsunga

Warto też pamiętać, że koreański prodcuent nie zapomniał, jak robi się gadżety ubieralne z prostokątnymi wyświetlaczami. Można by tu za przykład podać jego (sporych rozmiarów) opaski sportowe, na czele z najnowszym modelem: Galaxy Fit 3.

Tymczasem wielkimi krokami zbliża się również premiera pierwszego gadżetu Samsunga nowej kategorii. Mowa o „inteligentnym pierścieniu” Galaxy Ring. Wszystko wskazuje na to, że jego debiut odbędzie się wraz z prezentacją smartwatchy z serii Galaxy Watch 7 i nową linią składanych smartfonów – już w tegoroczne wakacje.