„Źle trzymać smartfon” nabiera nowego znaczenia. Nowość w VeloBanku

Pamiętacie jeszcze aferę antennagate? Jej bohaterem był iPhone 4, który tracił zasięg, bo według Apple klienci go „źle trzymali”? Teraz „złe trzymanie” smartfona może uchronić klientów VeloBanku przed utratą pieniędzy. W jaki sposób?

„Złe trzymanie” smartfona uchroni przed kradzieżą pieniędzy

VeloBank poinformował dziś o wprowadzeniu nowego rozwiązania, które ma stanowić dodatkowe zabezpieczenie. Jego celem jest niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba trzecia uzyska dostęp do pieniędzy klienta i na przykład przeleje je na swoje konto bez wiedzy właściciela środków.

Rozwiązanie to nazywa się weryfikacja behawioralna. Uczy się ono charakterystycznych cech korzystania z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej oraz zapamiętuje, w jaki sposób klienci używają ekranu swojego smartfona, pod jakim kątem trzymają urządzenie, jak szybko piszą czy w jaki sposób korzystają z komputerowej myszki.

Jest to nie do podrobienia (w przeciwieństwie do chociażby podpisu) i może być skutecznym mechanizmem ochronnym. W sytuacji, gdy system weryfikacji behawioralnej wykryje, że na konto zalogowała się osoba trzecia, a nie jego faktyczny właściciel, wyśle powiadomienie o nietypowej sytuacji, wywoła dodatkową autoryzację lub nawet odrzuci wątpliwą transakcję.

Jak aktywować weryfikację behawioralną w VeloBanku?

Niektórzy mogą uznać ten mechanizm za godzący w ich prywatność, dlatego weryfikacja behawioralna jest opcjonalna – nie trzeba z niej korzystać. Warto jednak ją włączyć, ponieważ – jak zostało już zaznaczone – stanowi dodatkowy mechanizm ochronny, który może skutecznie uchronić przed kradzieżą pieniędzy z konta bankowego.

Weryfikację behawioralną można włączyć zarówno w bankowości internetowej, jak i aplikacji mobilnej w Ustawieniach – w tym celu należy przejść do sekcji Zgoda na weryfikację behawioralną w celu ochrony przed wyłudzeniami. Zgodę można wycofać w każdym momencie.

źródło: VeloBank

Bank podkreśla, że nie zbiera on informacji o kliencie, które dotyczyłyby tego, jakie hasła i teksty wpisuje, jakie strony odwiedza i jakie operacje wykonuje. Warto też wspomnieć, że weryfikacja behawioralna jest dostępna (od lat) również w innych bankach, m.in. BNP Paribas, ING Banku Śląskim i mBanku.