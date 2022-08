Zamiast Classic… jest Pro. Premiera Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro – już bez obracanego pierścienia

Dziś jest jeden z tych dni, podczas których stronę zalewamy informacjami na temat nowych produktów jednej firmy. Z racji tego, że 10 sierpnia 2022 roku zarezerwowany został dla Samsunga, dziś skupiamy się na sprzętach tej marki. Tym razem przyszedł czas poznać najnowsze smartwatche Samsunga: Galaxy Watch 5 (w dwóch rozmiarach) i Galaxy Watch 5 Pro. Ciekawi?

Osobiście chyba najbardziej wyczekiwałam premiery właśnie najnowszych smartwatchy Samsunga. I to chyba głównie z nadzieją, że przecieki na temat usunięcia ich dotychczasowego znaku rozpoznawczego okażą się nieprawdą…

Nic jednak takiego nie ma miejsca i rzeczywiście, w Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro nie uświadczymy już obracanego, fizycznego pierścienia. Jak ja nad tym ubolewam, to sobie nawet nie wyobrażacie! Raz, że jest to świetna forma obsługi smartwatcha, a dwa – kręcenie kółkiem odstresowuje ;). Na szczęście jednak do naszej dyspozycji oddany został pierścień cyfrowy – lepsze to niż nic.

Co nowego?

Zaprezentowana została cała rodzina smartwatchy, na którą składają się dwa modele: Galaxy Watch 5 Pro 45 mm i Galaxy Watch 5 – przy czym ten jest dostępny w dwóch wielkościach: 40 mm i 44 mm.

No dobrze, ale co się właściwie zmieniło? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na wykonanie – w Galaxy Watch 5 Pro mamy tytanową kopertę i szkło szafirowe (w modelu bez Pro też jest szkło szafirowe, ale już sama koperta jest aluminiowa). Jak się jednak domyślacie, to właśnie wersja Pro została bardziej dopieszczona i doposażona w ekskluzywne opcje.

Należą do nich: możliwość importowania wstępnie ustawionej trasy w formacie GPX, nawigacja krok po kroku czy prowadzenie tą samą trasą do miejsca, z którego wyruszyliśmy. Do tego Galaxy Watch 5 Pro ma pasek z klamrą magnetyczną i, co chyba najważniejsze, akumulator o pojemności 590 mAh, który – według zapewnień Samsunga – ma działać nawet cały dzień z włączonym GPS.

Samsung Galaxy Watch 5 44 mm Samsung Galaxy Watch 5 44 mm Samsung Galaxy Watch 5 44 mm Samsung Galaxy Watch 5 40 mm Samsung Galaxy Watch 5 40 mm Samsung Galaxy Watch 5 40 mm Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm

Monitorowanie zdrowia i… snu

W dalszym ciągu do dyspozycji mamy monitorowanie stanu zdrowia – analizę impedancji bioelektrycznej (BIA), pomiar pulsu, ciśnienia tętniczego czy EKG. Nowością jest za to… zaawansowany trening snu.

Monitoring snu został rozszerzony o szczegółowe raporty snu, pomiar natlenienia krwi i wykrywanie chrapania. Część z tych opcji była już dostępna w czwórce, ale tutaj zostało to ze sobą dodatkowo spięte w 4-tygodniowy trening snu, mający odpowiedzieć na pytanie czy śpimy dobrze, czy może jednak jesteśmy w stanie coś poprawić. Pewnie stwierdzicie, że brzmi to intrygująco lub… bezużytecznie.

Nie zmieniło się oczywiście to, że wszystkie nowe smartwatche Samsunga działają w oparciu o Android Wear (czy też Wear OS by Google), dzięki czemu mamy do dyspozycji takie aplikacje, jak Google Play, Mapy Google czy Sklep Play, z którego możemy pobrać co tam tylko potrzebujemy. Możemy też z poziomu zegarka odbierać połączenia, dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o nowych zegarkach koreańskiego producenta? To już chyba najlepiej będzie, gdy odeślę Was do poniższej tabeli:

Galaxy Watch 5 Galaxy Watch 5 Pro procesor Exynos W920 5 nm Exynos W920 5 nm wyświetlacz 1,2” 396×396

1,4” 450×450 1,4” 450×450 pamięć 1,5 GB RAM + 16 GB wewnętrznej 1,5 GB RAM + 16 GB wewnętrznej wymiary 39,3×40,4×9,8 mm

43,3×44,4×9,8 mm 45,4×45,4×10,5 mm waga 28,7 g

33,5 g 46,5 g łączność Bluetooth 5.2, WiFi 2,4 & 5 GHz, GPS, NFC, LTE Bluetooth 5.2, WiFi 2,4 & 5 GHz, GPS, NFC, LTE akumulator 284 mAh

410 mAh 590 mAh czujniki akcelerometr, żyroskop, barometr, światła, kompas akcelerometr, żyroskop, barometr, światła, kompas wodoodporność 5 ATM / IP68 / MIL-STD-810H 5 ATM / IP68 / MIL-STD-810H funkcje zdrowotne EKG, ciśnienie tętnicze, analiza składu ciała, ciągły pomiar saturacji EKG, ciśnienie tętnicze, analiza składu ciała, ciągły pomiar saturacji dostępne wersje kolorystyczne 40 mm – czarna, srebrna, różowe złoto44 mm – czarna, srebrna i niebieska szara i czarna

Ceny Galaxy Watch 5 / Galaxy Watch 5 Pro i dostępność

Wszystkie wersje zaprezentowanych dziś zegarków dostępne są już w ofercie przedsprzedażowej, która będzie obowiązywała do 25 sierpnia. W jej ramach, kupując obojętnie który wariant urządzenia, otrzymacie czarne słuchawki Galaxy Buds 2 (o wartości, w zależności od promocji, 500-600 złotych).

Jeśli chodzi o ceny, przedstawiają się następująco:

Samsung Galaxy Watch 5 Pro WiFi: 2149 złotych,

Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE: 2349 złotych,

Samsung Galaxy Watch 5 44 mm WiFi: 1499 złotych,

Samsung Galaxy Watch 5 44 mm LTE: 1699 złotych,

Samsung Galaxy Watch 5 40 mm WiFi: 1349 złotych,

Samsung Galaxy Watch 5 40 mm LTE: 1549 złotych.

To kto się pisze na nowego smartwatcha Samsunga? Nie ukrywam, jestem bardzo ciekawa czarnej wersji Pro i mam nadzieję, że niebawem będzie mi dane sprawdzić ten sprzęt w praktyce. Nie wiem natomiast czy – jako posiadaczka mniejszego z dostępnych Galaxy Watch 4 Classic chciałabym go wymieniać na któryś z nowych modeli.

Czas to zweryfikuje.