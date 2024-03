Samsung Galaxy Watch 7 więcej zapamięta. Będzie też więcej wariantów

Choć od jego prezentacji wciąż dzieli nas kilka miesięcy, to Samsung Galaxy Watch 7 ma przed nami coraz mniej tajemnic (o ile, oczywiście, pojawiające się pogłoski mają coś wspólnego z rzeczywistością). I to, czego się dowiadujemy, zdecydowanie ma prawo się podobać.

Co zaoferuje Samsung Galaxy Watch 7?

Samsung Galaxy Watch 6 okazał się świetnym smartwatchem, toteż oczekiwania względem Siódemki są niemałe. Wiele wskazuje na to, że koreański producent nie osiądzie na laurach i rzeczywiście postara się przeskoczyć poprzeczkę, którą sam sobie ustawił tak wysoko.

Już wcześniej pojawiły się informacje, że Samsung Galaxy Watch 7 będzie mieć na pokładzie nowy, autorski procesor Exynos W940, wykonany w 3-nm procesie technologicznym. Względem modelu W930 (będącego sercem Szóstek) zapewnić ma wydajność wyższą o 30% i energooszczędność większą aż o 50%.

Dwa razy więcej pamięci i o jeden wariant więcej

Teraz okazuje się, że Galaxy Watch 7 będzie też dysponował znacznie większą ilością pamięci wewnętrznej. Zamiast 16 będą to 32 GB. To oznacza zdecydowanie więcej przestrzeni na przykład na utwory muzyczne przechowywane lokalnie, ale również rozmaite aplikacje i tarcze.

Równocześnie potwierdzenie znajdują wcześniejsze doniesienia, że w tym roku ukażą się nie dwa, jak dotąd, lecz trzy warianty (w ostatnich trzech latach Samsung oferował tylko wersję podstawową oraz jedną dodatkową – dwukrotnie Classic i raz Pro). Nazwy kodowe trzech siódemek to:

SM-L300/L305,

SM-L310/L315,

SM-L700/L705.

Piątka na końcu najprawdopodobniej oznacza obecność modemu LTE (5G?) na pokładzie. Zupełnie nie wiadomo za to, co to za tajemniczy wariant numer trzy. Wcześniej pojawiły się pogłoski, że Samsung może przygotowywać smartwatch z prostokątnym wyświetlaczem, więc może o to chodzi. Niemniej równie dobrze w grę może wchodzić wersja Ultra lub Lite (albo komplet: Classic, standardowy i Pro).

Wszystko okaże się latem

Zagadka powinna zostać rozwiązana już w lipcu, kiedy to odbędzie się tegoroczne letnie wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked. Prawdopodobnie wtedy właśnie – zgodnie z tradycją – firma Samsung zaprezentuje smartwatche z serii Galaxy Watch 7, obok nowych smartfonów i innych premierowych urządzeń.