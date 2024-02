OnePlus Watch 2 oficjalnie. Co dwie „głowy”, to nie jedna

Do coraz liczniejszego grona smartwatchy na rynku dołącza właśnie OnePlus Watch 2. Mamy do czynienia z naprawdę ciekawym urządzeniem, które zostało przyjemnie wycenione.

OnePlus Watch 2 – specyfikacja

Pierwszy OnePlus Watch został zaprezentowany w 2021 roku. Natomiast teraz, prawie dwa lata po jego premierze, producent pokazał nowy model OnePlus Watch 2. Warto dodać, że firma tym zegarkiem chwaliła się jeszcze przed premierą, podkreślając, że będzie to naprawdę świetny sprzęt. Z oceną musimy jeszcze poczekać, bowiem nie można jej oprzeć wyłącznie na specyfikacji, ale trzeba przyznać, że bohater tego tekstu zapowiada się całkiem obiecująco.

OnePlus Watch 2 wyposażony jest w 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli, który działa z częstotliwością 60 Hz i jest chroniony przez szafirowe szkiełko. Jego maksymalna jasność wynosi 1000 nitów, co powinno wystarczyć do komfortowego korzystania na zewnątrz. Sercem urządzenia jest układ Snapdragon W5, który ma pozwolić na płynną pracę systemu Wear OS. Co ciekawe, towarzyszy mu drugi chipset BES2700, który natomiast jest wykorzystywany przez system operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS).

Rozwiązanie, które przez producenta określane jest jako Dual Engine Architecture, zapewnia dwa tryby działania. W pierwszym mamy dostęp do w pełni funkcjonalnego smartwatcha i długiej listy aplikacji. Do tego dochodzi 20 wbudowanych tarcz zegarka z możliwością pobrania kolejnych 80. Wówczas akumulator, którego pojemność wynosi 500 mAh, ma pozwolić na czas pracy bez ładowarki na poziomie 100 godzin (nieznacznie ponad 4 dni) przy „normalnym” użytkowaniu lub do 48 godzin (2 dni) przy intensywnym.

Jeśli jednak będziemy potrzebowali znacznie dłuższego czasu pracy, to wówczas do scenę wchodzi drugi chipset i drugi system. W tym trybie zegarek ma wytrzymać do 12 dni. Co więcej, OnePlus Watch 2 pozwoli nadal korzystać z wybranych funkcji – m.in. śledzenie snu, śledzenie tętna, liczenie liczby kroków, a także mierzenie aktywności fizycznych. Tutaj będziemy jednak mieli do czynienia bardziej z zegarkiem sportowym niż typowym smartwatchem.

OnePlus Watch 2 to również 2 GB RAM i 32 GB na dane użytkownika. Do tego dochodzi sporo trybów sportowych, wśród których mamy oczywiście bieganie lub jazdę na rowerze. Firma chwali się, że w przypadku niektórych sportów możliwości zbierania danych są naprawdę rozbudowane – np. podczas gry w badmintona śledzona jest liczba wykonanych uderzeń. Na pokładzie nie zabrakło optycznego czujnika tętna, a także mamy Bluetooth czy Wi-Fi oraz dwuczęstotliwościowy GPS.

Wróćmy jeszcze na chwilę do akumulatora o pojemności 500 mAh. Pełne ładowanie trwa 60 minut, ale już po 10 minutach możemy zyskać cały dzień pracy i to w trybie smartwatcha. Trzeba przyznać, że brzmi to dobrze.

Ile kosztuje OnePlus Watch 2?

Smartwatch OnePlus Watch 2 dostępny jest w jednym rozmiarze koperty – 46 mm. Do wyboru mamy jednak dwie wersje kolorystyczne – Radiant Steel i Black Steel. Obudowa została wykonana ze stali nierdzewnej i charakteryzuje się klasą odporności na wodę i pył IP68, a także ma certyfikat MIL-STD-810H.

Smartwatch w Europie został wyceniony na 329 euro, ale teraz w przedsprzedaży można go zamówić w cenie 299 euro. Ponadto w prezencie dodawane są słuchawki OnePlus Buds 3.