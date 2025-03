Nie ma nudy – tak można podsumować nowe smartfony ZTE

Ja wiem, że w przypadku urządzeń mobilnych wszechstronność i niewyróżnianie się z tłumu to zaleta i nowe smartfony ZTE raczej nie będą gigantycznym sukcesem. A szkoda – rynek potrzebuje takich nietuzinkowych projektów.

Specyfikacja serii ZTE Nubia Neo 3

Zacznijmy od czegoś, co nie jest takim oczywistym widokiem na budżetowej półce cenowej, czyli gamingowych smartfonów, należących do serii Nubia Neo 3. Tym razem zamiast jednego urządzenia do wyboru są aż trzy różne maszyny. Jakie są między nimi różnice?

Nubia Neo 3 GT 5G (Źródło: ZTE)

Zacznijmy od topowej propozycji ZTE, czyli Nubia Neo 3 GT 5G. Wyposażono ją w układ mobilny Unisoc T9100 5G współpracujący z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Dzięki funkcji pamięci wirtualnej można „zapożyczyć” aż do 12 GB pamięci wirtualnej z pamięci wbudowanej. Aby całość zasługiwała jeszcze bardziej na miano smartfona do gier, silnik NeoTurbo AI optymalizuje zasoby smartfona tak, by zapewnić jak najpłynniejszą rozgrywkę, a odprowadzaniem ciepła zajmuje się komora parowa o powierzchni 4083 mm2.

Warto również wspomnieć o dużym, 6,8-calowym wyświetlaczu OLED o rozdzielczości Full HD+, maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1300 nitów ze 100% pokryciem palety barw DCI-P3. Długi czas pracy zapewni akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą maksymalnej mocy ładowania 80 W.

Nieco bardziej budżetowym rozwiązaniem jest Nubia Neo 3 5G. Od wariantu GT odróżnia ją inny chipset, Unisoc T8300, mniej RAM (8 GB zamiast 12 GB), wolniejsza moc ładowania (33 W zamiast 80 W) i zastosowany wyświetlacz – zamiast OLED-a pojawiła się matryca LCD o niższej maksymalnej jasności rzędu 1000 nitów. Jest też Nubia Neo 4G, jednak wiemy o niej tylko tyle, ile podpowiada nazwa – to model podobny do powyżej opisanego smartfona, lecz bez modułu 5G.

Nubia Neo 3 5G (Źródło: ZTE)

Wszystkie urządzenia współdzielą natomiast ze sobą cybernetyczny design kojarzący się z Transformersami, elementy oświetlenia RGB i dodatkowe przyciski na ramce. Porównanie nowości do zeszłorocznego modelu Nubia Neo 2 5G możecie podpatrzeć na tabelce poniżej:

Nubia Neo 2 Nubia Neo 3 5G Nubia Neo 3 GT 5G Wyświetlacz LCD IPS, 6,72 cala, Full HD+, 120 Hz LCD, 6,8 cala, Full HD+, 120 Hz, jasność 1000 nitów (max) OLED, 6,8 cala, Full HD+, 120 Hz, jasność 1300 nitów (max) Procesor Unisoc T820 Unisoc T8300 Unisoc T9100 RAM 8 GB + 12 GB (wirtualny RAM) 8 GB + 12 GB 12 GB + 12 GB Pamięć wbudowana 256 GB 256 GB 256 GB Akumulator 5200 mAh, ładowanie do 33 W 6000 mAh, ładowanie do 33 W 6000 mAh, ładowanie do 80 W Aparat z tyłu #1 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix Aparat z tyłu #2 2 Mpix, czujnik głębi 2 Mpix, czujnik głębi 2 Mpix, czujnik głębi Aparat z przodu 16 Mpix 16 Mpix 16 Mpix Źródło specyfikacji: Oficjalna strona ZTE

Smartfony trafią na rynek globalny pod koniec marca 2025 roku, a ceny mają zaczynać się od 249 euro (równowartość około 1035 złotych) za model Nubia Neo 3 5G i od 299 euro (~1240 złotych) za Nubię Neo 3 GT 5G.

Fotografia za pół ceny, czyli Nubia Focus 2 Ultra

Ach, gdyby tak tylko móc otrzymać co nieco z zaprezentowanego niedawno Xiaomi 15 Ultra i nie wydać na to wszystkich drobnych. Okazuje się, że namiastkę fotograficznego zacięcia znajdziemy w modelu Nubia Focus 2 Ultra. Zanim do tego przejdziemy, skupmy się jednak na innych fragmentach specyfikacji.

Smartfon wykorzystuje do pracy SoC Unisoc T760, a w zapewnieniu płynnej pracy pomaga mu 8 GB RAM z opcją wirtualnego rozszerzenia o dodatkowe 12 GB oraz 512 GB miejsca na dane. Środek skrywa również ogniwo 5000 mAh z szybkim ładowaniem do 33 W. Na front trafił 6,8-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z maksymalną częstotliwością odświeżania 120 Hz i jasnością punktową sięgającą nawet 2800 nitów.

Nubia Focus 2 Ultra 5G (Źródło: ZTE)

Na oficjalnej stronie producent wspomina o przedniej matrycy 32 Mpix i jednym sensorze 50 Mpix o rozmiarze 1/1.55″ z przysłoną f/1.47 z tyłu. Gdzie tu zatem element zaskoczenia? Po pierwsze, na ramce Nubii Focus 2 Ultra znajdziemy dedykowany przycisk do robienia zdjęć. Po drugie, smartfon otrzymał akcesoryjny uchwyt ułatwiający stabilizację obrazu, przypominający ten ze wspomnianego wyżej Xiaomi 15 Ultra. Po trzecie, widoczny wokół wyspy aparatów pierścień to nie tylko ozdoba – można nim obracać w celu dostosowania filtrów lub ustawienia przybliżenia. To wszystko w smartfonie, którego ceny mają zaczynać się od 299 euro (~1245 złotych).

Model Nubia Focus 2 Ultra najlepiej jest zestawić z zeszłoroczną Nubią Focus Pro 5G:

Nubia Focus Pro 5G Nubia Focus 2 Ultra 5G Wyświetlacz LCD IPS, 6,72 cala, Full HD+, częstotliwość odświeżania 120 Hz AMOLED, 6,8 cala, Full HD+, 120 Hz, punktowa jasność do 2800 nitów Procesor Unisoc T760 Unisoc T760 RAM 8 GB 8 GB + 12 GB (pamięć wirtualna) Pamięć wbudowana 256 GB, UFS 3.1 512 GB Akumulator 5000 mAh, moc ładowania do 33 W 5000 mAh, moc ładowania do 33 W Aparat z tyłu 108 Mpix, OIS 50 Mpix, matryca 1/1.55″, przysłona f/1.47 Aparat z przodu 32 Mpix 32 Mpix

Nubia Flip 2 – składany smartfon nowej generacji

Następca zeszłorocznej Nubii Flip może się wydawać najmniej interesującą nowinką – po części jest to prawda. Rynek składanych smartfonów rośnie jednak z roku na rok i przyzwyczajamy się, że nie tylko Samsung może rozdawać w nim karty.

Nubia Flip 2 (fot. ZTE)

No i nie można zapominać, że telefon zadebiutował już wcześniej w Japonii – teraz jesteśmy wyłącznie świadkami prezentacji zapowiadającej wejście urządzenia na rynek globalny. Aby nie powtarzać się dwa razy, przypomnę tylko o różnicach względem poprzednika:

Nubia Flip 5G Nubia Flip 2 5G Wyświetlacz wewnętrzny OLED, 6,9 cala, Full HD+, częstotliwość odświeżania 120 Hz OLED, 6,9 cala, Full HD+, 120 Hz, Wyświetlacz zewnętrzny OLED, 1,43 cala OLED, 3 cale Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 MediaTek Dimensity 7300X RAM 8 GB 8GB / 12 GB + 12 GB (pamięć wirtualna) Pamięć wbudowana 256 GB 128 GB, UFS 3.1 Akumulator 4310 mAh, szybkie ładowanie do 33 W 4325 mAh, szybkie ładowanie do 33 W Aparat z tyłu #1 50 Mpix 50 Mpix Aparat z tyłu #2 2 Mpix, czujnik głębi 2 Mpix, czujnik głębi Aparat z przodu 16 Mpix 32 Mpix

Ceny modelu Nubia Flip 2 5G mają zaczynać się od 699 euro (~2905 złotych) za wariant 8 GB + 128 GB. Sprzedaż rozpocznie się już wkrótce. Dla przypomnienia, Nubia Flip 5G startowała u nas z ceną 2499 złotych, a obecnie kosztuje ok. 1999 złotych.