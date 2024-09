Smartfon Nubia Neo 2 5G w Polsce. Sposób na niedrogi mobilny gaming

Jako gracz chciałbym, aby każda osoba bez względu na stan konta mogła spędzać czas z ulubionymi grami. Dzięki Nubia Neo 2 5G nie potrzeba ogromnego wora z monetami, by stać się posiadaczem gamingowego smartfona.

Nubia Neo 2 5G – specyfikacja

Za płynne działanie systemu i gier, bez względu na środowisko 2D lub 3D, odpowiada układ mobilny Unisoc T820, któremu pomaga 8 GB RAM-u z opcją wirtualnego rozszerzenia do 20 GB. Szybkie ładowanie tytułów zapewni pamięć wewnętrzna UFS 3.1 o pojemności 256 GB.

Neo 2 5G (Źródło: Nubia)

Aby to, co oblicza chipset wyglądało i brzmiało ładnie, smartfon otrzymał ekran LCD IPS o przekątnej 6,72 cala o rozdzielczości Full HD+ i szybkim odświeżaniem o maksymalnej częstotliwości 120 Hz oraz głośniki stereo. Kluczowym elementem, który odróżnia Nubię Neo 2 5G od „zwyczajnych” smartfonów są przyciski pojemnościowe umieszczone na ramce obudowy. Gracze, którzy nie ograniczają się do prostych tytułów docenią dodatkowe guziki, do których będą mogli przypisać akcje w ulubionych grach.

Oprócz tego producent chwali się zaawansowanym systemem rozpraszania ciepła zapobiegający throttlingowi, oprogramowaniem Game Space 2.0 do zarządzania ustawieniami i funkcjami podczas zabawy czy akumulatorem o pojemności 5200 mAh. W połączeniu z szybkim ładowaniem o mocy 33 W sesje z Genshin Impact czy Call of Duty Mobile mogą być długie, a pobyty na ładowarce – krótkie.

Neo 2 5G (Źródło: Nubia)

Ze spraw mniej gamingowych – na tył urządzenia trafił aparat główny 50 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix. Z przodu do selfie skorzystamy z kamerki 16 Mpix, a na zestaw komunikacyjny, oprócz 5G, składa się także Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS oraz NFC. Do wyboru są dwa kolory – czarny i żółty, z detalami przypominającymi futurystycznego robota.

Ile kosztuje gamingowy smartfon Nubii?

Nubia Neo 2 5G otrzymała w Polsce metkę z ceną wynoszącą 899 złotych. Telefon jest dostępny w popularnych sklepach z elektroniką, a 16 września możemy spodziewać się że urządzenie trafi do oferty polskiego operatora. Będzie to pierwsze urządzenie marki dostępne w tej formie sprzedaży. W przypadku x-kom cena na start została póki co obniżona do 849 złotych za obie wersje.

To już kolejny smartfon Nubii, który w ostatnim czasie trafił do Polski. Obecnie w oficjalnym sklepie producenta dostępne są karty produktu dotyczące Focus Pro 5G oraz Nubia Flip 5G. Wkrótce powinna do nich dołączyć także Nubia Music.