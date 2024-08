Tani „smartfon fotograficzny”. Nubia Focus Pro 5G jest już dostępny w Polsce

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na polskim rynku zadebiutował dziś smartfon Nubia Focus Pro 5G. To stosunkowo tanie urządzenie, którego najmocniejszą stroną ma być bardzo dobry aparat.

Nubia Focus Pro 5G debiutuje jako tani „smartfon fotograficzny”

Zapowiadany niedawno Nubia Focus Pro 5G to relatywnie tani smartfon – jego cena na polskim rynku wynosi jedynie 999 złotych. Pomimo tego producent zapewnia, że cechują go imponujące możliwości fotograficzne. Odpowiada za to przede wszystkim główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix, z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz technologią in-sensor zoom mającą gwarantować wysokiej jakości ujęcia w zbliżeniu.

Nubia Focus Pro 5G (mat. prasowe)

Według zapewnień producenta nowy model „radzi sobie znakomicie zarówno w słabym oświetleniu, jak i podczas fotografowania dynamicznych scen”. Nie bez znaczenia ma być w tym kontekście możliwość korzystania z 5 różnych ogniskowych. Zgodnie z obowiązującymi trendami nie zabrakło też sztucznej inteligencji, pomagającej dobrać właściwie ustawienia i dokonującej korekty. Wypada też wspomnieć o trybach RAW Super Night Mode i RAW HDR.

Z przodu natomiast został zainstalowany aparat do selfie, o rozdzielczości 32 Mpix. „Oczko” to zabiera odrobinę przestrzeni z wyświetlacza Full HD+ o przekątnej 6,72 cala, cechującego się częstotliwością odświeżania 120 Hz. Jest to konkretnie panel typu IPS.

Zajrzyjmy do środka…

Jeśli chodzi o podstawy, to Focus Pro 5G został wyposażony w procesor Unisoc T760 o taktowaniu sięgającym 2,2 GHz, 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci masowej w formacie UFS 3.1. To całkiem przyzwoity zestaw jak na model za tysiaka. Dopełnieniem całości jest zaś akumulator o pojemności 5000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 33 W.

Użytkownicy mogą również skorzystać z sieci 5G, modułu NFC i czytnika linii papilarnych. Z kolei system operacyjny to Android 13.

Jeśli chcesz, kupisz go już w Polsce

Urządzenie oficjalnie jest już dostępne w Polsce. Możesz je kupić w sklepie Media Expert (to link afiliacyjny, korzystając z niego wspierasz naszą działalność. Dziękujemy!) za wspomniane już 999 złotych. Do wyboru są dwa kolory: czarny i brązowy.

Nowość Nubii w obu wersjach kolorystycznych (mat. prasowe)

Do wyczerpania zapasów przy zakupie telefonu otrzymasz jeszcze w prezencie zestaw dwóch filtrów fotograficznych w formacie 62 mm (sześcioliniowy gwiazdkowy i makro 8x) oraz etui pozwalające na ich montaż.