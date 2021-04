UNISOC stawia na 5G. Producent zapowiedział kilka serii nowych procesorów. MediaTek i Qualcomm powinni się bać?

MediaTek i Qualcomm są największymi producentami procesorów do urządzeń mobilnych, ale nie jedynymi, bo w branży tej działa również kilka innych firm, w tym UNISOC, który zaanonsował kilka serii nowych układów z modemami 5G z rodziny Tanggula.

W 2020 roku UNISOC miał zaledwie kilka procent udziałów w segmencie procesorów do smartfonów. Jego układami zainteresowanych jest jednak wielu producentów i możemy je znaleźć chociażby w najnowszych smart-telefonach Motorola Moto G20 i Honor Play 20. Już wkrótce partnerzy chińskiego przedsiębiorstwa będą mogli korzystać z nowych chipsetów z modemami 5G, które należą do rodziny Tanggula.

UNISOC zaanonsował nową rodzinę procesorów z modemami 5G – Tanggula

Do tej pory UNISOC miał tylko dwie platformy mobilne, które zapewniały wsparcie dla sieci piątej generacji. Producent postanowił to zmienić i zaanonsował kilka serii procesorów, należących do rodziny Tanggula. Jej nazwa wzięła się od pasma górskiego w Chinach, gdzie znajduje się źródło rzeki Jangcy, która – według lokalnej legendy – dała początek chińskiej kulturze.

Rodzina Tanggula składać się będzie z serii 6, 7, 8 i 9. Pierwsza jest pozycjonowana jako podstawowa (entry-level) do najtańszych smartfonów, dzięki czemu sieć 5G stanie się dostępna także dla mniej zamożnych klientów. Linia 7 przeznaczona jest do średniopółkowych smart-telefonów dla masowego konsumenta – procesory, wchodzące w jej skład, mają zapewnić „lepszą równowagę pomiędzy wydajnością, zużyciem energii, bezpieczeństwem i produktywnością”.

Procesory z serii 8 mają z kolei zapewnić flagową wydajność, długi czas pracy na baterii oraz szybką transmisję danych. Linia 9 ma natomiast dostarczyć użytkownikom „zaawansowaną technologię”, jeszcze wyższą wydajność i jakość.

Aktualnie na stronie UNISOC pojawiły się jednak informacje tylko na temat trzech procesorów: UNISOC T740, T760 i T770.

Procesor T740 T760 T770 CPU 4x ARM Cortex-A75 2,0 GHz

4x ARM Cortex-A55 4x ARM Cortex-A76 2,2 GHz

4x ARM Cortex-A55 1x ARM Cortex-A76 2,5 GHz

3x ARM Cortex-A76

4x ARM Cortex-A55 Litografia 12 nm 6 nm EUV 6 nm EUV GPU IMG9446 ARM Mali-G57 ARM Mali-G57 Maksymalna obsługiwana rozdzielczość i częstotliwość odświeżania ekranu QHD+ 60 Hz Full HD+ 90 Hz Full HD+ 90 Hz

QHD+ 60 Hz Kodowanie/dekodowanie video 4K w 30 kl/s

4K w 30 kl/s 4K w 30 kl/s

4K w 30 kl/s 10 bit 4K w 60 kl/s

4K w 60 kl/s 10 bit Obsługiwany RAM LPDDR4/4x/4y

do 1866 MHz LPDDR4/4x

do 2133 MHz LPDDR4/4x

do 2133 MHz Obsługiwana pamięć flash eMMC 5.1

UFS 2.1 eMMC 5.1

UFS 3.1 eMMC 5.1

UFS 3.1 Obsługiwana rozdzielczość aparatów do 64 Mpix do 64 Mpix do 108 Mpix Łączność 5G (NSA/SA)

Bluetooth 5.0

WiFi 802.11ac

FM 5G (NSA/SA)

Bluetooth 5.0

WiFi 802.11ac

FM 5G (NSA/SA)

Bluetooth 5.0

WiFi 802.11ac

FM AI NPU 3,2 TOPS NPU 2,4 TOPS NPU 4,8 TOPS

UNISOC poinformował, że masowa produkcja procesora UNISOC T770 rozpocznie się w lipcu 2021 roku.