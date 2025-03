Oto smartfon dla zwierząt. To nie żart…

Firma specjalizująca się w rozwiązaniach łączności IoT zaprezentowała kilka nowych pomysłów. Dzięki nim użytkownicy mają w łatwiejszy sposób komunikować się ze światem i podłączać urządzenia do sieci bez względu na miejsce, w którym się znajdują. Wśród pokazanych produktów jest jeden naprawdę wyjątkowy, a jest nim smartfon dla zwierząt.

Inteligentny dom, ludzie i zwierzęta: czas na rewolucję w ekosystemie łączności

uCloudlink podczas targów MWC 2025 ogłosiło, że ma zamiar zrewolucjonizować łączność urządzeń IoT, ludzi oraz zwierząt domowych. Podczas wydarzenia przedsiębiorstwo pochwaliło się kilkoma nowymi technologiami, takimi jak HyperConn, CloudSIM czy 6-tech Positioning. Firma chce stworzyć płynną integrację internetu mobilnego, ze stałym szerokopasmowym internetem/Wi-Fi oraz komunikacją satelitarną.

Jednym z rozwiązań jest łączność IoT, której zadaniem ma być zwiększenie sieci oraz jakości połączenia za pośrednictwem platformy zarządzania opartej o sztuczną inteligencję. Z kolei HyperConn to połączenie lokalnego i globalnego dostępu do internetu, dzięki czemu użytkownik będzie mógł połączyć się z niezawodną siecią bez względu na lokalizację. Uzupełnieniem tego ekosystemu ma być smartfon dla zwierząt domowych – i to nie jest żart.

eSIM Trio (źródło: uCloudlink)

Smartfon dla zwierząt i inne produkty ekosystemu uCloudlink

Wśród produktów uCloudlink wspomniał o eSIM Trio, które ma połączyć technologie OTA (Over-the-Air) z eSIM i CloudSIM. Rozwiązanie to w przyszłości zapewni bezproblemową, niezawodną i szybką łączność globalną bez względu na lokalizację czy bez konieczności opłacania usług roamingu międzynarodowego.

MeowGo G50 Max (źródło: uCloudlink)

Marka zaprezentowała też MeowGo G50 Max, czyli mobilny hotspot Wi-Fi korzystający z wyżej wspomnianej technologii HyperConn. Sprytny sprzęt ma wykrywać i optymalnie przełączać sieci pomiędzy szerokopasmową, Wi-Fi, 4G, 5G lub satelitarną, a wszystko to w oparciu o sztuczną inteligencję. Z kolei zestaw CloudSIM to sprzęt typu plug-and-play, z pomocą którego użytkownik będzie mógł w szybki sposób połączyć urządzenia z kategorii Smart Home z globalnym 4G i 5G.

Smartfon dla zwierząt (źródło: uCloudlink)

Kolejnym rozwiązaniem jest PetPhone, który ma pozwolić na stały, dwustronny kontakt pupila z właścicielami. Smartfon dla zwierząt miałby oferować połączenia na żywo przy wsparciu sztucznej inteligencji – zwierzęta będą mogły inicjować komunikację za pomocą określonych działań. Ponadto sprzęt obsłuży globalne pozycjonowanie 6-tech, a także zajmie się monitorowaniem zdrowia zwierzaka, jego aktywności i samopoczucia.