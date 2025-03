Składany smartfon? Samsung idzie o krok dalej

Samsung pokazał kilka nowych pomysłów na składanie smartfonów. Jeden zasłużył na szczególne wyróżnienie – jeśli kiedyś wyjdzie poza koncepcję, z pewnością zdobędzie serca graczy.

Samsung zaprezentował koncepcje na podwójnie składane smartfony

Na rynku mamy już całkiem sporo składanych smartfonów, takich jak Samsung Galaxy Z Flip 6, Samsung Galaxy Z Fold 6, Xiaomi Mix Flip, Motorola Razr 50 Ultra, Honor Magic V2 czy Oppo Find N5. Trwają też prace nad pierwszym składanym iPhone’em, a jednocześnie tworzone są smartfony wyposażone w podwójne zawiasy, tak jak Huawei Mate XT czy Infinix Zero Series Mini Tri-Fold.

O składanych smartfonach wspominamy dość często, szczególnie że wśród nowych koncepcji producentów pojawiają się kolejne, coraz bardziej szalone pomysły. Samsung na MWC 2025 pokazał kilka pomysłów na składaki. Na stoisku zaprezentowano m.in. modele Flex G i Flex S, jednak to nie te urządzenia najbardziej przyciągają wzrok.

Dość ciekawym, choć trochę dziwnie wyglądającym pomysłem jest asymetryczny „flip” z dwoma zawiasami, czyli smartfon składany na trzy części wzdłuż krótszej krawędzi. Nie jest to jednak podobne rozwiązanie do Infinix Zero Mini Tri-Fold, gdzie smartfon składa się w „harmonijkę” – koreański producent postanowił złożyć dwie asymetryczne części do wnętrza ekranu. Po złożeniu w koncepcyjnym Asymmetric Flip niewielka część wyświetlacza pozostaje cały czas widoczna, pozostaje tylko zapytać: po co?

Samsung Asymmetric Flip (fot. Hadless Simons | Android Authority)

Samsung pokazał też koncept składanej konsoli

Największe zainteresowanie przyciągnął handheld do gier Flex Gaming, który nieco przypomina klasyczne Nintendo Switch, tylko że składane. Koreański producent na środku ekranu ulokował zawias, który pozwala na złożenie konsoli/smartfona do gier dosłownie na połowę.

Boczne pady zostały wykonane w precyzyjny i przemyślany sposób. Dzięki temu joysticki ulokowane po obu stronach są idealnie dopasowane do wydrążeń po drugiej stronie i chowają się po zamknięciu.

Samsung Flex Gaming (źródło: RedDot)

Jak zauważa Android Authority, Samsung powinien popracować jeszcze nad kilkoma cechami tego sprzętu. Zgięcie wyświetlacza pozostawia wiele do życzenia – jest zbyt widoczne, przez co może ograniczać doświadczenia płynące z gier. Urządzenie mogłoby być też nieco grubsze, aby lepiej leżało w dłoniach podczas grania. Dodatkowo większa obudowa zmieściłaby również akumulator o większej pojemności.