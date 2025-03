Disney+ za 8 złotych miesięcznie – to nie oszustwo, tylko mega promocja!

Platforma Disney+ ruszyła z najnowszą, bardzo okazyjną promocją. Serwis dodatkowo przyciąga nowościami, które już wkrótce pojawią się w ofercie.

Wystartowała kolejna dobra promocja na subskrypcję Disney+

Disney+ został uruchomiony w Polsce 14 czerwca 2022 roku i od tej pory cieszy się dość sporym zainteresowaniem. Serwis streamingowy działa więc u nas niecałe dwa lata i od tego czasu zdążył już kilka razy podrożeć. Co więcej, od września 2024 roku za współdzielenie konta Disney+ z dodatkowym użytkownikiem trzeba dość sporo zapłacić. Mimo to, co jakiś czas można skorzystać z okazyjnych ofert – jedna z nich właśnie wystartowała.

Nowa promocja została skierowana zarówno do nowych, jak i powracających klientów. Platforma w pakiecie Standard jest teraz dostępna za jedyne 7,99 złotych miesięcznie przez 4 miesiące, zamiast 29,99 złotych miesięcznie. Oznacza to, że łącznie możecie zaoszczędzić 59 złotych na 4-miesięcznej subskrypcji. Pakiet Standard obejmuje jednoczesne oglądanie na dwóch urządzeniach oraz jakość wideo do Full HD.

Co oferuje pakiet Standard w Disney+? (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Oferta obowiązuje tylko do 30 marca 2025 roku. Co istotne, po upływie 4 miesięcy cena zostanie zaktualizowana do kwoty 29,99 złotych. Jeśli więc nie chcesz opłacać kolejnych miesięcy subskrypcji w normalnej cenie, musisz pamiętać o anulowaniu subskrypcji przed kolejnym okresem rozliczeniowym.

Dlaczego warto skorzystać z najnowszej promocji Disney+?

Platforma zachęca do wykupienia subskrypcji i zapowiada kilka nowości. Już 5 marca 2025 roku w serwisie mają zostać udostępnione dwa nowe odcinki Marvel Television „Daredevil: Odrodzenie”. Z kolei 23 kwietnia 2025 roku do oferty Disney+ dołączą trzy pierwsze odcinki drugiego sezonu serialu „Andor”. Platforma zaktualizuje też listę produkcji dla całej rodziny – 12 marca 2025 roku można będzie wreszcie obejrzeć bajkę „Vaiana 2”.

W ostatnim czasie w Disney+ pojawiły się również produkcje, takie jak: