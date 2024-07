Znany producent przekroczy kolejną granicę w smartfonach

Wraz z rosnącą mocą urządzeń mobilnych, rośnie zapotrzebowanie na pojemne akumulatory. Bez tego zostalibyśmy z urządzeniami, które wytrzymują kilka godzin na jednym ładowaniu. Znany producent z Chin może szykować w niedalekiej przyszłości rewolucję w tym temacie.

Potrzeba więcej amperogodzin

Obecnie standardem branżowym w kwestii pojemności akumulatora jest 5000 mAh. Taka wartość pozwala flagowym urządzeniom wytrzymać, w zależności od scenariusza, od 24 do 48 godzin na jednym ładowaniu. Mniej wymagające układy mobilne pobierające mniej energii są w stanie przebić ten wynik.

Nie oznacza to oczywiście, że producenci nie eksperymentują z pojemnością w smartfonach. Z jednej strony mamy flagową Motorolę Edge 50 Ultra, której dostarczono ogniwo 4500 mAh. Natomiast Realme GT 6 otrzymał akumulator 5500 mAh. Ostatnim smartfonem, o którym zrobiło się głośno za sprawą baterii, był OnePlus Ace 3 Pro, który dzięki Glacier Battery oferuje 6100 mAh pojemności i nie jest przy tym znacząco cięższy i większy od konkurencji.

Ostatnio pojawiła się sugestia, że to nie jest ostatnie słowo OnePlusa i wkrótce możemy być świadkami debiutu smartfona z akumulatorem 6500 mAh. Digital Chat Station, znany informator, opublikował post sugerujący, że producent chce pójść o jeszcze jeden krok dalej.

Smartfon z baterią 7000 mAh

Według DCS, Oppo wraz z OnePlusem pracują nad ogniwem opracowywanym w technologii Glacier Battery, które oferowałoby pojemność rzędu 7000 mAh. Akumulator miałby pojawić się w urządzeniu ze średniej półki. Aż strach sobie wyobrazić, jak długo na jednym ładowaniu działałby dobrze zoptymalizowany smartfon z tak dużą baterią.

Oczywiście możecie powiedzieć, że taka pojemność to nic nowego – przecież Ulefone 24 Armor ma na pokładzie akumulator 22000 mAh. To prawda – przy okazji możecie użyć go do wypełniania dziur w ścianie niczym cegły lub wbijać nim gwoździe. Nowy smartfon OnePlusa ma natomiast przypominać typowe urządzenia w tej kategorii – nieprzesadnie ciężkie i mieszczące się jako tako w kieszeni.

O ile w przypadku smartfona z akumulatorem o pojemności 6500 mAh spekuluje się, że chodzi o model OnePlus 13 lub Ace Pro 4, które mogą pojawić się w ciągu najbliższych 12 miesięcy, o tyle nie wiadomo, kiedy ogniwo 7000 mAh o wysokiej gęstości zadebiutuje w szeroko dystrybuuowanym telefonie. Pozostaje czekać na zapowiedzi ze strony Oppo lub OnePlusa.