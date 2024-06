Motorola Edge 50 Ultra w końcu dostępna w Polsce. Producent zaszalał z promocjami

Czekaliście, aż Motorola ruszy ze sprzedażą swojego najbardziej bezkompromisowego smartfona na 2024 rok? Nie musicie już odliczać dni – Edge 50 Ultra tu jest, a Wy możecie liczyć na premierowe korzyści o wartości ponad 1000 złotych.

Flagowa Motka wylądowała w polskich sklepach

Szybko poszło. O ile pomiędzy Edge 50 Pro i Edge 50 Fusion minęło kilka tygodni w kwestii sklepowej premiery, o tyle Edge 50 Ultra pojawia się po 7 dniach od rozpoczęcia sprzedaży najtańszego modelu w rodzinie. Mniejsza jednak o to, kto i kiedy – ważniejszy jest dziś debiut flagowca i przypomnienie Wam, co reprezentuje sobą wariant Ultra.

Motorola Edge 50 Ultra (Źródło: producent)

Sercem Motoroli Edge 50 Ultra jest układ mobilny Snapdragon 8s Gen 3 oraz wyłącznie jedna konfiguracja – 16 GB RAM połączone z 1 TB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 4.0. Front urządzenia wypełniono 6,67-calowym wyświetlaczem w rozdzielczości SuperHD (1220p) o maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz, szczytowej jasności 2500 nitów i wsparciem dla HDR10+. Dodatkowo panel został skalibrowany pod kątem zgodności z kolorami w ofercie współpracującego z marką Pantone.

Fotograficzne możliwości Edge 50 Ultra otwiera główny aparat 50 Mpix z przysłoną f/1.6, OIS i laserowym autofocusem. Towarzyszą mu oczko ultraszerokokątne 50 Mpix z funkcją robienia zdjęć makro oraz teleobiektyw 64 Mpix z 3-krotnym przybliżeniem i OIS. Kamerka do selfie 50 Mpix z przysłoną f/1.9 udowadnia, że Motorola na poważnie podeszła również do kwestii przedniego aparatu.

Aby zdjęcia wychodziły jak najlepsze, smartfon oferuje rozwiązana zebrane pod wspólną nazwą Moto AI, które dbają o to, aby sztuczna inteligencja dobrała jak najlepsze ustawienia sceny i parametrów. Co więcej, producent postarał się, żeby Edge 50 Ultra był pierwszym smartfonem z certyfikatem Pantone Validated oraz Pantone SkinTone Validated. Tym samym możemy liczyć na idealne odwzorowanie kolorów i odcieni skóry na cyfrowych obrazach generowanych przez aparaty.

Motorola Edge 50 Ultra (Źródło: producent)

To wszystko zostało okraszone skromniejszym niż obecna średnia akumulatorem o pojemności 4500 mAh. Nie martwcie się jednak – szybkie ładowanie przewodowe TurboPower o mocy 125 W oraz bezprzewodowe 50 W sprawią, że ogniwo uzupełnicie raz-dwa. Za pomocą indukcyjnego ładowania zwrotnego będzie mogli natomiast naładować kompatybilne akcesoria.

Nie sposób też nie zauważyć, że kolorystyka urządzenia jest naprawdę wyjątkowa. Smartfon dostępny jest w trzech kolorach: Forest Grey, Peach Fuzz oraz Nordic Wood. Ostatnia opcja jest o tyle wyjątkowa, że korzysta z naturalnego drewna, co w połączeniu z unikalnym układem słojów sprawia, że nie znajdziecie drugiej takiej samej Motki w tym wariancie. Wszystkie wersje otrzymały certyfikat wodoodporności IP68.

Motorola Edge 50 Ultra (Źródło: producent)

Motorola Edge 50 Ultra i podwójna promocja na start

Telefon jest już dostępny w cenie 4499 złotych i kupicie go w RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom czy Komputroniku. W ciągu kilku najbliższych dni smartfon zamówicie także u operatorów Play, Plus i T-Mobile. Jeżeli cena jest dla Was nieco za wysoka – nie zamykajcie jeszcze karty.

Pomiędzy 3 a 16 czerwca 2024 roku trwają promocje pozwalające Wam nieco zamortyzować zakup urządzenia. Pierwszą jest „Trade in. Trade up.” Oddając smartfon do recyklingu, otrzymujecie gwarantowane 500 złotych upustu na cenie Motoroli Edge 50 Ultra plus kwotę, na jaką zostanie wycenione oddawane urządzenie.

Druga okazja dotyczy słuchawek Moto Buds+. Rejestrując się na stronie promocji możecie otrzymać słuchawki w kolorze grafitowym jako gratis. Cenę akcesorium ustalono na 599 złotych, co łącznie daje korzyści w kwocie co najmniej 1099 złotych.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!