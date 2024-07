Oppo Reno 12 F 5G oferuje „luksus, na który Cię stać”. Znamy już jego cenę

Nie można jeszcze powiedzieć, że smartfon Oppo Reno 12 F 5G oficjalnie zadebiutował w Polsce, jednak wiemy już to, co najważniejsze, a mianowicie – ile trzeba będzie za niego zapłacić. Cena za ten „luksus” nie jest wysoka.

Smartfon Oppo Reno 12 F 5G – cena

W modelu tym wykorzystano Cosmos Ring Design i producent pokusił się o stwierdzenie, że dzięki temu oferuje luksus, na który Cię stać. Faktycznie, urządzenie wygląda atrakcyjnie, ale czy naprawdę „luksusowo”? Nie będę tego rozstrzygać, niech każdy sam odpowie sobie na to pytanie.

Na szczególną uwagę (moim zdaniem) zasługuje jednak nie Cosmos Ring Design (bo podobne projekty widzieliśmy już nieraz w przeszłości), tylko czarująca dioda powiadomień. Tak, to znowu określenie użyte przez producenta – podziwiam górnolotność marketingowców.

Owa czarująca dioda powiadomień, znajdująca się w module aparatu, może świecić na różne kolory, a ponadto jest w stanie dopasować efekty świetlne na przykład do muzyki, połączeń, ładowania i powiadomień. To coś, co z pewnością wyróżnia ten model wśród bezpośredniej konkurencji.

Jak podaje Orange, jego cenę ustalono na 1599 złotych. To link afiliacyjny, korzystając z niego, wspierasz naszą działalność – dziękujemy! Aktualnie nie można jeszcze kupić tego telefonu, ale dzięki operatorowi wiemy, że będzie dostępny w Polsce w dwóch wersjach kolorystycznych: złotej i zielonej.

Smartfon Oppo Reno 12 F 5G – specyfikacja

Oppo Reno 12 F 5G będzie promowany jako Oppo AI Phone, ponieważ zaoferuje szereg funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję:

Gumka AI 2.0 – usuwanie niechcianych obiektów ze zdjęcia,

AI Smart Image Matting 2.0 – wycinanie wybranych obiektów ze zdjęcia oraz dodawanie emotikonów, naklejek czy teł,

AI Studio – edytowanie selfie i zdjęć grupowych poprzez dodawanie różnych efektów i nakładek (można na przykład zmienić się w rycerza lub bohatera filmu animowanego),

Podsumowanie nagrań AI – podsumowanie tekstowe nagrania dźwiękowego,

AI Toolbox – Podsumowanie AI – zwięzłe podsumowanie zawartości strony internetowej albo aplikacji,

AI Toolbox – Pisanie AI – pomoc w napisaniu na przykład odpowiedniej wiadomości lub komentarza,

AI Toolbox – Mowa AI – czytanie zawartości ekranu na głos.

źródło: Orange

„Czysto techniczna” specyfikacja Oppo Reno 12 F 5G obejmuje natomiast:

6,67-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 240 Hz oraz szkłem AGC DT-Star2,

procesor MediaTek Dimensity 6300 z układem graficznym Mali-G57 MC2 1072 MHz,

8 GB RAM LPDDR4X 2133 MHz,

256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2,

slot na kartę microSD i obsługę USB OTG,

aparat 32 Mpix (f/2.4) na przodzie,

trzy aparaty na tyle: 50 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro,

akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego przez USB-C z mocą 45 W (do 100% w 71 minut),

czytnik linii papilarnych pod ekranem,

dual SIM,

Bluetooth 5.3,

NFC,

głośniki stereo,

system Android 14 z nakładką ColorOS 14.0.1.

Smartfon Oppo Reno 12 F 5G ma wymiary 163,1×75,8×7,69 albo 7,76 mm (złota wersja jest grubsza) i waży 187 gramów. Warto wiedzieć też, że w zestawie producent nie zapewnia ładowarki.