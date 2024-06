Smartfon z dużą baterią – w końcu! OnePlus zapowiada rewolucję

Akumulator to kluczowy element każdego urządzenia mobilnego, który tak samo jak SoC czy obudowa, podlega pewnym ograniczeniom. OnePlus już niedługo chce przesunąć ich granicę. Idzie nowe.

Albo mały, albo ciężki

Opracowując smartfony producenci mają pewien problem do rozwiązania: czy dane urządzenie powinno otrzymać większy akumulator, czy może postarać się, by konstrukcja pozostawała smukła i lekka?

Obecnie bardzo dużo smartfonów otrzymuje baterie o pojemności w okolicach 5000 mAh, choć trafiają się telefony z mniejszymi ogniwami, jak dostępny właśnie w niezłej promocji Samsung Galaxy S24. Są też konstrukcje pokroju Motoroli Moto G54 Power, gdzie bateria urosła do 6000 mAh, a co za tym idzie, telefon przytył o 15 gramów i zyskał o 0,9 mm grubszą ramkę względem wersji standardowej.

Czy tak będzie zawsze? Oczywiście, że nie – nowe technologie mogą sprawić, że z akumulatora o takiej samej wielkości uzyskamy więcej miliamperogodzin. Można też w drugą stronę – konstrukcja zostanie odchudzona, ale bateria zachowa swoją pojemność. Swoje trzy grosze chce wkrótce dodać w tej kwestii OnePlus. Nie będzie to jednak występ solowy – z producentem współpracuje CATL, czyli specjaliści od akumulatorów i jeden z największych producentów baterii.

Co szykuje OnePlus?

Póki co nie wiadomo, co konkretnie kryje się za hasłem Glacier Battery. Światło na tę sprawę rzuca informator Digital Chat Station, który podpowiada, czego możemy się spodziewać.

Grafika promująca wydarzenie poświęcone nowym akumulatorom OnePlusa (Źródło: producent)

Według DCS, pierwszym urządzeniem, w jakim ujrzymy nową technologię będzie OnePlus Ace 3 Pro. Dzięki zmienionej strukturze oraz zastosowaniu krzemowo-węglowej anody, sprzęt zagwarantuje 6100 mAh pojemności akumulatora do wykorzystania. Pomimo sporych rozmiarów baterii, grubość obudowy telefonu nie powinna przekroczyć 9 milimetrów. Niewykluczone również, że ogniwo będzie ładowało się ze stałą mocą 100 W, a uzupełnienie stanu baterii do 100% zajmie mu ok. 30 minut.

Choć w towarzystwie takich telefonów jak Infinix GT10 Pro moc ładowania nie zrobi na nikim wrażenia, to istnieje cień szansy, że zakulisowe informacje przekazane przez Digital Chat Station to tylko, nomen omen, czubek góry lodowej. 20 czerwca o godz. 8:00 przekonamy się, czy OnePlus wspólnie z CATL sprawi, że nie będziemy mogli wyjść z zachwytu nad nowatorskim rozwiązaniem w dziedzinie akumulatorów dla urządzeń mobilnych.