Ten smartfon z monstrualną baterią może „wypalić oczy”

Większość smartfonów to „przeciętne” konstrukcje, które nie wyróżniają się niczym specjalnym. Ten nowy model jest zdecydowanie inny i z pewnością może zainteresować się nim niejedna osoba. Jego funkcjonalność jest bowiem bardzo praktyczna.

Ulefone Armor 24 to smartfon z wielką mocą

Smartfony w większości wyglądają „standardowo”, nawet te składane, ponieważ są do siebie bardzo podobne, również pod względem specyfikacji technicznej. Dość rzadko debiutują urządzenia, które są inne od dominującej większości. Nowy Ulefone Armor 24 się jednak do nich zalicza.

Czym wyróżnia się ten smartfon? Bynajmniej nie swoim ogólnym designem, bo w sklepach nie brakuje konstrukcji typu rugged, tj. wzmocnionych i bardzo odpornych. Na jego tyle znajduje się jednak coś, co powinno przykuć Waszą uwagę, a mianowicie sekcja z aż 510 diodami LED o maksymalnej mocy 6 W, które mogą świecić z jasnością nawet 1000 lumenów – można porównać to do żarówki 75 W, więc możecie sobie wyobrazić ten strumień światła.

Właściciele tego smartfona będą mogli wybrać jeden z trzech trybów oświetlenia (jeden z nich to nadawanie sygnału SOS) oraz czas jego trwania (maksymalnie to 30 minut). W podstawowym trybie, w którym latarka ma służyć za oświetlenie jak zwykła żarówka, można dodatkowo ustawić intensywność światła – niską, średnią lub wysoką. Światło można również szybko aktywować fizycznym przyciskiem na bocznej krawędzi.

Ulefone Armor 24 (źródło: Ulefone)

Jak nietrudno się domyślić, takie światło może potrzebować sporo energii do działania, dlatego producent wyposażył model Ulefone Armor 24 w akumulator o pojemności aż 22000 mAh i jednocześnie nie potraktował po macoszemu kwestii ładowania, gdyż urządzenie można będzie ładować z mocą nawet 66 W przez port USB-C. Ładowanie do 100% ma trwać tylko 130 minut. W razie potrzeby smartfon może też posłużyć jako power bank dla innych sprzętów.

To jednak wciąż nie koniec nietypowego wyposażenia w Ulefone Armor 24, ponieważ oferuje on też 64 Mpix aparat Night Vision, dzięki któremu można robić zdjęcia w całkowitej ciemności – działa ona niczym noktowizor. Obok niego znajduje się „klasyczny” aparat, także o rozdzielczości 64 Mpix, z sensorem Sony IMX686 i przysłoną f/1.89. Na przodzie umieszczono natomiast 16 Mpix aparat. Producent informuje, że dzięki konstrukcji smartfona można wykonywać fotografie i nagrywać wideo również pod wodą.

Ulefone Armor 24 (źródło: Ulefone)

Ulefone Armor 24 ma jeszcze jeden, niespotykany w smartfonach innych marek element, a mianowicie złącze uSmart Expansion, za pomocą którego można podłączyć do niego zewnętrzne akcesoria, takie jak endoskop z kamerą czy mikroskop, jednak należy je dokupić osobno. Taką samą możliwość oferuje też nowy tablet Ulefone Armor Pad Lite.

Ulefone Armor 24 (źródło: Ulefone)

Godny wyróżnienia jest również emiter podczerwieni, dzięki któremu będzie można sterować innymi urządzeniami, na przykład telewizorem, a także radio FM działające bez konieczności podpięcia do smartfona słuchawek. Jego pozostała specyfikacja jest już raczej „standardowa” i obejmuje m.in. 6,78-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji i wsparciem dla obsługi w rękawiczkach oraz procesor MediaTek Helio G96 2,05 GHz, 256 GB wbudowanej pamięci (+ microSD do 2 TB) i 12 GB RAM z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 12 GB.

Do tego smartfon ma jeszcze moduł NFC, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, niehybrydowy dual SIM (2x SIM + microSD) i dodatkowy klawisz, do którego można przypisać nawet trzy różne akcje (aktywowane po jednokrotnym, dwukrotnym i dłuższym przyciśnięciu). Ulefone Armor 24 fabrycznie ma zainstalowany system operacyjny Android 13 (producent nie składa żadnych deklaracji odnośnie wsparcia).

Cena Ulefone Armor 24, dostępność

Smartfon można już znaleźć w oficjalnym sklepie Ulefone na platformie AliExpress, gdzie widnieje przy nim cena 2213,32 złotych (z VAT). I choć istnieje możliwość kupienia go, to osoby zainteresowane tym urządzeniem powinny się wstrzymać, gdyż „światowa premiera” została zaplanowana dopiero na 16 października 2023 roku i prawdopodobnie od wtedy Ulefone Armor 24 będzie dostępny w atrakcyjniejszej cenie, bo ponad 2000 złotych jednak może zniechęcić do zakupu.

Na koniec warto zwrócić uwagę, że Ulefone Armor 24 nie jest jedynym smartfonem z pakietem diod LED na panelu tylnym – podobne rozwiązanie, choć o znacznie mniejszej mocy, oferuje też FOSSiBOT F102, dostępny obecnie za ~1170 złotych.