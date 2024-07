Tesla podnosi ceny w Polsce, ale wciąż nie jest drogo

Popularna Tesla Model 3, która jest coraz częstszym widokiem na polskich drogach, kosztuje teraz więcej. Wciąż jednak możemy mówić o naprawdę dobrze wycenionym elektryku.

Tesla Model 3 w nowych, trochę wyższych cenach

W ciągu ostatnich miesięcy mogliśmy przede wszystkim spotkać się z informacjami o obniżce cen samochodów Tesli. Firma Elona Muska, aby utrzymać wysoką sprzedaż, zdecydowała się na wojnę cenową, co wywołało przerażenie u wielu producentów samochodów. W końcu w podobnych cenach zazwyczaj dostajemy sporo gorszego BEV-a, zarówno pod względem osiągów, jak i technologii na pokładzie.

Najwidoczniej nic nie może wiecznie trwać. Tym razem, zamiast kolejnych obniżek, amerykański producent elektryków podjął decyzję o podwyżkach. Zmiany w cenniku dotyczą wielu krajów Europy i – co z pewnością Was nie ucieszy – również Polski. Na szczęście wzrost cen jest tylko niewielki i jak najbardziej nadal możemy mówić, że mamy do czynienia z cenowo atrakcyjną ofertą.

Tesla Model 3 kosztuje teraz:

Model 3 RWD – 201490 złotych (wcześniej 194990 złotych, wzrost o 6500 złotych),

Model 3 Long Range – 224990 złotych (bez zmian),

Model 3 Performance – 251490 złotych (wcześniej 244990 złotych, wzrost o 6500 złotych).

(fot. GRI CARS)

Najlepsza wersja wciąż dostępna jest w tej samej cenie

Owszem, Tesla Model 3 RWD jest tą najtańszą i najpewniej najbardziej energooszczędną, a Model 3 Performance zapewnia najlepsze osiągi i powinien sprawdzić się na torze. Uważam jednak, że najlepszą wersją jest Model 3 Long Range.

W przypadku wariantu Long Range dostajemy największy zasięg, a przy tym osiągi należą do naprawdę dobrych. Według deklaracji producenta, Tesla Model 3 Long Range ma 629 km zasięgu WLTP, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa tylko 4,4 sekundy. Z kolei prędkość maksymalna wynosi 201 km/h. To wszystko w cenie 224990 złotych, więc możemy mówić o zdecydowanie atrakcyjnej ofercie.

Ciekawe tylko, czy w niedalekiej przyszłości nie zobaczymy kolejnych podwyżek cen, które obejmą też wersję Long Range. Warto przypomnieć, że Tesla wcześniej ostrzegała o wyższych cenach.