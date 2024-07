Zastanawiasz się, czy możesz mieć szybki internet? System SIDUSIS wreszcie pokaże aktualne dane

Poszukiwanie informacji, czy w naszym miejscu zamieszkania możliwe jest skorzystanie z szybkiego internetu, bywa niełatwe. Rządowy system SIDUSIS miał ten proces uprościć, jednak dotychczas nieco zawodził swoich użytkowników. Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło zaktualizować jego standardy technologiczne. Jakich zmian można się spodziewać?

SIDUSIS ma wreszcie działać lepiej

Szybki internet zyskuje na popularności, a w naszym kraju coraz częściej stawiamy na światłowód. Zdarza się, że trudno jest dowiedzieć się, czy możemy skorzystać z tego typu usług w naszej lokalizacji. Dlatego też powstał SIDUSIS. Jest to rządowy System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, który ruszył 1 grudnia 2022 roku pod adresem internet.gov.pl.

(źródło: Ministerstwo Cyfryzacji)

Dzięki niemu możemy m.in. sprawdzać, czy w swoim miejscu zamieszkania mamy dostęp do zasięgu sieci szerokopasmowej. Użytkownicy systemu mają też możliwość sprawdzenia, czy szybki internet jest rzeczywiście dostępny, czy zasięg jest tylko teoretyczny, a także zgłosić zapotrzebowanie na tego typu usługę.

Choć sam zamysł tego rozwiązania brzmi rewelacyjnie, dotychczas nie działał on na tyle dobrze, by stać się prawdziwie użytecznym. Udostępniane w systemie dane często były przestarzałe. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło jednak, że sytuacja ta ulegnie zmianie. 12 sierpnia 2024 roku w życie wejdą nowe standardy technologiczne dla SIDUSIS.

Wśród zapowiedzi znalazła się m.in. możliwość przekazywania informacji na temat prawidłowości widniejących w systemie zasięgów. Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji – zmiana ta ma sprawić, że łatwiej będzie ustalić, kto odpowiada za prawidłowość danych, co ułatwi skuteczne adresowanie i poprawę błędnych zgłoszeń.

Szybki internet w Polsce w odświeżonym systemie

To jednak nie koniec zmian, które ułatwią sprawdzanie dostępu do usług. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada też lepszą analizę rynku telekomunikacyjnego. Odświeżony system ma pomóc w przeprowadzeniu rzetelniejszej oceny funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego na terenie Polski.

Użytkownicy mają także zyskać dostęp do ułatwionego procesu zgłaszania zapotrzebowania na szybki internet. Ministerstwo Cyfryzacji wśród zmian wspomina o odświeżeniu formularzy, uproszczeniu definiowania niezgodności widniejących w systemie czy szybszym reagowaniu na zgłoszenia.

Nowe standardy technologiczne wdrażane do SIDUSIS zaczynają obowiązywać już teraz. Przedsiębiorstwa obsługujące powyżej 50 tysięcy punktów adresowych zostały zobowiązane do wdrożenia ustaleń ministerstwa od 16 sierpnia 2024 roku. Z kolei podmioty, które mają mniejszą liczbę punktów adresowych, mają czas do 10 września 2024 roku.