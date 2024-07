Autostrada za darmo na wakacje 2024 (dla wybranych)

Wybrani kierowcy już po raz czwarty mogą skorzystać z promocji, dzięki której nie będą musieli płacić za przejazd prawie wszystkimi autostradami w Polsce. Co muszą zrobić, żeby darmowe autostrady były dla nich dostępne?

Darmowe autostrady 2024 – promocja Autopay. Jak z niej skorzystać?

Promocja jest efektem współpracy Fundacji EV Klub Polska, Autopay, GreenWay Polska oraz Shell Recharge i jest skierowana do właścicieli samochodów elektrycznych. To już czwarty raz, gdy kierowcy elektryków mogą z niej skorzystać. Wcześniej muszą jednak spełnić istotny warunek.

Duże zainteresowanie poprzednimi edycjami tylko i wyłącznie potwierdza, że tego typu akcje są potrzebne w początkowym okresie rozwoju elektromobilności w Polsce. Łukasz Lewandowski, Prezes Fundacji EV Klub Polska

Darmowe autostrady w 2024 roku w ramach nowej edycji promocji są dostępne wyłącznie dla kierowców samochodów elektrycznych, którzy jednocześnie są członkami EV Klub Polska. Jak do niego dołączyć? Wystarczy pobrać aplikację EV Klub Polska ze sklepu Google Play (na Androida) lub Apple App Store (na iOS).

Na tym nie koniec, ponieważ autostrada za darmo w 2024 roku będzie dostępna wyłącznie dla użytkowników aplikacji (i jednocześnie właścicieli samochodów elektrycznych), którzy wykupią dostęp do Strefy Premium. A ten kosztuje 99 złotych na rok. Warto jednak wspomnieć, że zapewnia on szereg dodatkowych benefitów, takich jak vouchery na ładowanie w GreenWay Polska oraz Elocity.

Darmowe autostrady trzeba jeszcze aktywować w aplikacji EV Klub Polska. W tym celu należy przejść do zakładki Benefity, który kieruje do ankiety Autostrada do Elektromobilności – trzeba ją obligatoryjnie wypełnić. Po pozytywnej weryfikacji na podany adres e-mail zostanie dostarczone potwierdzenie z linkiem, kierujące do aplikacji Autopay z uwzględnioną już zniżką w zakładce Promocje.

W związku z tym nie obejdzie się też bez zainstalowania aplikacji Autopay, którą również znajdziecie w sklepie Google Play i Apple App Store. Co ważne – trzeba ją pobrać wcześniej oraz zarejestrować się (lub zalogować), a także dodać swój samochód elektryczny w zakładce Pojazdy i uzupełnić metodę płatności.

Po wykonaniu wszystkich wymienionych powyżej kroków informacja o aktywnej promocji powinna być widoczna w aplikacji Autopay w zakładce Promocje.

Co ważne: szlaban podniesie się automatycznie po odczytaniu numerów rejestracyjnych i Autopay pobierze opłatę za przejazd, a następnie – w ciągu 14 dni roboczych – dokona zwrotu kosztów przejazdów na kartę, z której pierwotnie opłata została pobrana, jednak z zastrzeżeniem, że kwota za przejazd nie może być niższa niż 5 złotych.

Która autostrada za darmo 2024 w promocji Autopay?

Oferta dostępna jest do 31 sierpnia 2024 roku i umożliwia przejechanie (standardowo płatnym) odcinkiem autostrady A4 (Katowice – Kraków) bez opłat maksymalnie dwa razy. Darmowe autostrady A1, A2 (Konin – Stryków) i A4 (Wrocław – Sośnica) są bowiem dostępne dla wszystkich kierowców pojazdów lekkich. Odcinek autostrady A2 (Konin – Świecko) pozostaje natomiast płatny dla wszystkich.