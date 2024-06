realme GT 6 lepszy od Samsunga Galaxy S24+?! Sprawdzamy!

Lokowanie produktu

Po dłuższym czasie nieobecności, na polski rynek wraca seria GT marki realme. Producent wiąże z tym modelem spore nadzieje i nie ukrywa, że to aktualnie najważniejszy sprzęt w jego ofercie. Do tego stopnia, że chce porównywać się z flagowcami, nazywając go nawet pogromcą flagowców. Skoro tak, sprawdźmy czy realme GT 6 może konkurować z Samsungiem Galaxy S24+.

To chyba pierwszy raz w historii Tabletowo, gdy na prośbę jednego z producentów sprawdzamy czy jego produkt jest lepszy od modelu (w dodatku droższego!) konkurencji. Nie myślcie jednak, że realme GT 6 będzie miał w tym starciu fory – co to to nie! Zgodziłam się na przygotowanie tego materiału wyłącznie pod warunkiem obiektywnego podejścia do tematu.

A skoro to już mamy wyjaśnione, czas zaczynać.

Jak to wszystko wygląda na papierze?

Powiedzmy to sobie wprost: mamy do czynienia ze smartfonami z dwóch różnych półek cenowych. Różnica w cenach regularnych Galaxy S24+ 12/512 i realme GT 6 16/512 to 2300 złotych (w przypadku wersji 12/256 – 1600 złotych). Już samo to – w teorii – skazuje model GT 6 na porażkę. Ale czy na pewno?

Na papierze mamy bowiem ogromną przewagę realme GT 6 w postaci aż 16 GB RAM (Galaxy S24+ w takiej wersji nawet nie wyszedł na rynek), pojemności akumulatora (5500 mAh vs 4900 mAh) czy wreszcie obsługiwanej mocy ładowania – aż 120 W (vs 25 W).

Urządzenia różnią się od siebie procesorem – nad działaniem realme GT 6 czuwa Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 z Adreno 735, a Samsunga Galaxy S24 Plus – Exynos 2400 z Xclipse 940. Sama jestem ciekawa jak wypadnie starcie obu smartfonów w bezpośrednim porównaniu, jeśli chodzi o działanie. Zresztą, nie tylko działanie – fotograficznym pojedynkiem też jestem żywo zainteresowana.

Zacznijmy jednak od porównania parametrów technicznych – realme GT 6 vs Samsung Galaxy S24+:

model realme GT 6 Samsung Galaxy S24+ ekran zakrzywiony ekran 6,78”OLED, 2780×1264 pikseli, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ płaski wyświetlacz 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 3120 × 1440 pikseli, Infinity-O, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Exynos 2400 GPU Adreno 735 Xclipse 940 RAM 16 GB RAM LPDDR5X 12 GB RAM LPDDR5X pamięć 512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 4.0 system Android 14 z realme UI 5.0 Android 14 z One UI 5.1 aparat główny 50 Mpix f/1.69 OIS

ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2

teleobiektyw 50 Mpix f/2.2, 2x zoom optyczny główny 50 Mpix, f/1.8, OIS, dual pixel

ultraszerokokątny 12 Mpix 120°, f/2.2

teleobiektyw 10 Mpix, 36°, f/2.4, 3x zoom optyczny kamerka 32 Mpix 12 Mpix, 80°, f/2,2 głośniki stereo stereo akumulator 5500 mAh 4900 mAh ładowanie 120 W przewodowe 45 W, bezprzewodowe 15 W, ładowanie zwrotne 4.5 W 5G tak tak NFC tak tak dual SIM tak tak eSIM nie tak czytnik linii papilarnych tak, w ekranie tak, w ekranie wymiary 162 x 75 x 8,6 mm 158,5 x 75,9 x 7,7 mm waga 199 g 196 g odporność IP65 IP68 cena 12/256: 3199 złotych*

16/512: 3499 złotych*

*do 3 lipca cashback 500 złotych + zniżka 30% na realmeCare 12/256: 4799 złotych**

12/512: 5799 złotych**

**do 30 czerwca cashback 700 złotych

Najpierw, standardowo, pigułka informacji na temat tego, co łączy porównywane ze sobą smartfony oraz jakie kwestie przeważają w realme GT 6 nad Samsungiem Galaxy S24+ i odwrotnie – w czym jednoznacznie Samsung Galaxy S24+ góruje nad realme GT 6.

Co jest podobne?

5G, dual SIM, NFC, Bluetooth, WiFi,

częstotliwość odświeżania ekranu – 120 Hz,

Android 14, ale różne nakładki,

głośniki stereo,

czytnik linii papilarnych w ekranie,

możliwość nagrywania wideo przednim aparatem maks. 4K 60 fps,

brak ładowarki w zestawie sprzedażowym,

braki – 3.5 mm jack i microSD.

Co przemawia za realme GT 6?

bezapelacyjnie – dużo niższa cena,

16 GB RAM (vs 12 GB RAM),

ładowanie 120 W (vs 25 W),

akumulator – 5500 mAh (vs 4900 mAh),

port podczerwieni,

etui w zestawie sprzedażowym.

Co przemawia za Samsungiem Galaxy S24+?

rzeczywista jasność ekranu w peaku – 2600 vs 1600 nitów,

Galaxy AI z obsługą języka polskiego (vs inteligentna pętla i AI Night Vision),

Samsung Dex,

IP68 vs IP65,

obsługa ładowania indukcyjnego,

wsparcie w postaci aktualizacji oprogramowania przez 7 lat (vs >brak danych odnośnie długości wsparcia<),

nieco bardziej kompaktowe wymiary (158,5 x 75,9 x 7,7 mm vs 162 x 75 x 8,6 mm),

możliwość nagrywania wideo maks. w 8K 30 fps (vs 4K 60 fps),

maksymalny zoom (30x vs 20x, przy czym w obu przypadkach nie powala jakością),

eSIM,

jakość wykonania premium.

A coś bardziej szczegółowo? Bardzo proszę

Patrząc na powyższe trudno nie odnieść wrażenia, że realme GT 6 jest bardzo ciekawym przeciwnikiem dla Samsunga Galaxy S24+. Jasne, Samsung w przypadku flagowca może pozwolić sobie na dłuższe wsparcie techniczne, zastosowanie eSIM, wyższej normy odporności czy wreszcie takie bajery, jak wyższa maksymalna jakość nagrywania wideo czy funkcje Galaxy AI, działające w dodatku po polsku.

Prawda jest jednak taka, że wszystko, co wymieniłam (może poza wybranymi opcjami Galaxy AI – z naciskiem na circle to search) to rzeczy, bez których spora część z nas jest w stanie się obejść. Patrząc na to w ten sposób, realme GT 6 prezentuje się naprawdę dobrze. Największą różnicę powinniśmy dostrzec w jakości zdjęć – nie wyobrażam sobie, by flagowiec nie robił ich lepszych (do tego zaraz przejdziemy), jak również materiałów, z jakich wykonane są telefony (Samsung z aluminium i szkła, w realme mamy tworzywo sztuczne).

Ciekawą kwestią jest jasność ekranu. realme chwali się, że ekran modelu GT 6 ma imponującą jasność aż 6000 nitów. I pewnie w warunkach laboratoryjnych pojedynczy piksel potrafi rozświetlić się do takiej wartości, ale w rzeczywistości – oczywiście po włączeniu dodatkowej jasności w ustawieniach – w pełnym słońcu ekran wcale nie zapewnia tak fenomenalnej widoczności, jak powinien, patrząc na cyferki.

Realnie osiąga 1600 nitów, co zresztą samo realme podaje w specyfikacji modelu jako HBM. Oznacza to, że w realnym świecie (poza laboratorium) i bezpośrednim porównaniu z lepszej strony pokazuje się Galaxy S24+, który ma… 2600 nitów w peaku, bez żadnego kombinowania.

Jak działają?

W benchmarkach Exynos 2400 jednoznacznie wygrywa ze Snapdragonem 8s Gen 3 – to widać gołym okiem (nawet, gdy włączymy tryb GT w realme!). Podobnie jest zresztą z pamięcią wewnętrzną – ta w Samsungu jest nieco szybsza od tej z realme GT 6 mimo, że w obu przypadkach mamy UFS 4.0. Jak jednak wyniki w testach syntetycznych przekładają się na rzeczywiste działanie?

Samsung Galaxy S24+ rzeczywiście działa nieco szybciej – sprawniej uruchamia kolejne aplikacje czy nawet pobiera je. Przy czym nie są to szalenie ogromne różnice, a już zdecydowanie nie można o realme GT 6 powiedzieć, że jest wolny.

realme Samsung realme Samsung realme Samsung realme Samsung realme realme – tryb GT Samsung realme realme – tryb GT Samsung realme realme – tryb GT

Jeśli natomiast chodzi o głośniki – w obu mamy do czynienia ze stereo, ale grającym nieco inaczej. Porównując ze sobą bezpośrednio głośniki realme GT 6 i Samsunga Galaxy S24+ trudno nie odnieść wrażenia, że grają na podobnym poziomie jakościowym, ale… w różnej tonacji (realme gra w wyższej niż Samsung), przez co inna jest charakterystyka dźwięku. To, która będzie nam bliższa, jest kwestią indywidualną.

Możliwości fotograficzne

Pojedynek fotograficzny to chyba to, na co każdy czeka najbardziej. I, muszę przyznać, patrząc na różnicę w cenie, realme GT 6 nie ma się czego wstydzić. Ba! Muszę to napisać: jestem zaskoczona jakością zdjęć pochodzących z tego telefonu – porównując z dużo droższym Samsungiem Galaxy S24+ prezentują się świetnie.

Na pierwszy rzut oka widać sporą różnicę pod względem odwzorowania kolorów, przy czym tu – podobnie, jak w przypadku głośników – kwestią gustu jest to, które są dla nas ładniejsze w odbiorze. realme zdecydowanie bardziej nasyca kolory, Samsung – idzie w kierunku bardziej neutralnych. Osobiście w dzień bliżej mi do Samsunga, w nocy – do realme.

realme Samsung realme, 0,6x Samsung, 0,6x realme Samsung realme Samsung realme Samsung realme Samsung realme Samsung realme Samsung, 1x realme, 10x Samsung, 10x realme Samsung realme Samsung realme Samsung realme Samsung realme, 0,6x Samsung, 0,6x realme Samsung realme Samsung realme, 0,6x Samsung, 0,6x realme Samsung realme Samsung realme, 0,6x Samsung, 0,6x realme Samsung realme Samsung realme Samsung realme Samsung realme Samsung realme Samsung realme Samsung

Spójrzcie jednak na te zdjęcia w oryginalnej rozdzielczości (by to zrobić, wystarczy otworzyć je w nowej karcie). Szybko okaże się, że zdjęcia z realme GT 6 potrafią być bardziej ostre i szczegółowe niż te z Samsunga Galaxy S24+, co mnie, nie ukrywam, całkiem solidnie zaskoczyło. Tam, gdzie na zdjęciach z Samsunga widać zaszumienie, ale i przez to wyostrzenie detali, tam na tych z realme jest wygładzenie.

Porównywanie zdjęć z teleobiektywów moim zdaniem mija się z celem, bo w realme GT 6 mamy 2-krotny zoom optyczny, z kolei w Galaxy S24+ 3-krotny. Zwrócę jednak Waszą uwagę na 10-krotny zoom, który w przypadku zdjęcia na peronie pokazał dwie rzeczy. Pierwsza to lepsze dobranie kolorów przez Samsunga, ale druga – wyższą szczegółowość realme przez przejaskrawienie tła. Oba smartfony widać, że podeszły do tego zdjęcia nieco inaczej, w efekcie dając różne wrażenia finalne.

Co ze zdjęciami portretowymi? Tutaj zależy. W łatwiejszych sytuacjach oba radzą sobie bardzo dobrze, z zaznaczeniem, że momentami realme odcina tło bardziej naturalnie od Samsunga. W przypadku trudniejszego wariantu, z kocią siatką, oba tak samo sobie nie poradziły – tutaj jednak zauważalnie lepiej Galaxy S24+ odwzorował kolory.

Podsumowanie

Czas odpowiedzieć na tytułowe pytanie – czy realme GT 6 jest lepszy od Samsunga Galaxy S24+? Rozczaruję Was, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo oba modele skierowane są do nieco innych grup docelowych. Powiedziałabym w swoim stylu: i tak, i nie – w zależności od tego, kogo zapytamy.

Tak – jeśli potrzebujesz bardzo dobrego przedstawiciela średniej półki, który aspiruje do miana jedynego zabójcy flagowców (pod pewnymi względami, jak wyżej wykazałam, rzeczywiście takowym jest). W promocyjnej ofercie do 3 lipca, zgarniając 500 złotych cashbacku i ładowarkę gratis, to jest ciekawa oferta.

Nie – jeśli szukasz czegoś droższego, co przekłada się na odczuwalnie lepsze materiały wykończenia, nieco szybsze działanie i dostępność takich funkcji, jak DeX czy Galaxy AI (część to bajer, ale pozostałe są zaskakująco użyteczne).

Materiał powstał na zlecenie realme i zawiera lokowanie modelu realme GT 6. Producent nie miał wpływu na moją opinię ani treść niniejszego porównania