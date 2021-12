Android i Samsung rządzą w Polsce. iPhone poza podium

Ze smartfona jakiej marki korzystasz? Samsung? Apple? Xiaomi? Huawei? A może jeszcze innej? W Polsce lider jest jeden i ma ogromną przewagę nad konkurencją.

Android i smartfony Samsunga najpopularniejsze w Polsce

Z badania, przeprowadzonego przez Kantar na zlecenie Swappie, wynika, że najpopularniejsze w Polsce są urządzenia z systemem Android – aż 90% smartfonów na polskim rynku pracuje właśnie na tej platformie. Pozostałe 10% udziałów należy do iOS – oprogramowania instalowanego przez Apple i niedostępnego dla innych producentów.

Jednocześnie najpopularniejszymi smartfonami wśród mieszkańców Polski są Samsungi – korzysta z nich aż 33% Polaków. Na drugim miejscu znalazły się urządzenia Xiaomi z udziałami na poziomie 21%. Co ciekawe, podium zamyka Huawei, który ma 17% polskiego rynku smart-telefonów.

Tak silna pozycja Huawei w Polsce dla wielu osób może być niespodzianką – w końcu coraz trudniej kupić model tej marki w oficjalnej, polskiej dystrybucji. Ponadto te, które są dostępne, nie oferują Usług Mobilnych Google, a to odstrasza dużą część klientów, mimo że w AppGallery jest już całe mnóstwo najpopularniejszych aplikacji, w tym kilka bankowych z obsługą płatności zbliżeniowych.

Niewykluczone jednak, że wiele osób wciąż korzysta ze starszych urządzeń Huawei z Usługami Mobilnymi Google. W komentarzach (w tym również na Facebooku Tabletowo) często widzimy komentarze zadowolonych posiadaczy smart-telefonów tej marki (szczególnie Huawei P30 Pro).

Jednocześnie pojawiają się też głosy osób, które użytkują modele z Huawei Mobile Services i nie narzekają – wręcz przeciwnie, bardzo sobie je chwalą. To dowód, że bez GMS da się żyć, jednak raczej niewiele osób chce się o tym przekonać na własnej skórze – wieloletnie przyzwyczajenie robi swoje i trudno to przeskoczyć.

Warto również zauważyć, że Apple znalazło się zaraz za podium z udziałami w wysokości 10%. Dużym zaskoczeniem jest piąta lokata, która przypadła marce OnePlus (1%).

Przeprowadzone przez Kantar badanie pokazało też, że co trzeci użytkownik wymienia smartfon po dwóch latach (34%), a niemal co czwarty robi to nawet częściej (24%). Z kolei 14% zmienia urządzenie po dwóch i pół roku, a 19% po trzech latach. Tylko 10% badanych odpowiedziało, że kupuje nowy model co cztery lata lub rzadziej.

Badanie pokazało też, że coraz więcej mieszkańców Polski kupuje urządzenie bez abonamentu u operatora – robi to tylko co czwarty Polak (26%). Jednocześnie nieustannie na popularności zyskują smart-telefony z drugiej ręki – do 2025 roku branża ta ma rosnąć w tempie 12,5% rocznie. W tym segmencie największą popularnością cieszą się już iPhone’y – odnowione urządzenia sprzedają zarówno operatorzy, jak i różne firmy, w tym właśnie Swappie.