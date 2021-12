Ten dysk SSD będzie szybki jak Struś Pędziwiatr

Obecnie standardem w świecie dysków opartych na interfejsie PCI-Express są konstrukcje, które pracują na wersji 3.0. Coraz więcej producentów wprowadza urządzenia zgodne z obecnie najnowszą wersją 4.0, które zapewniają bardzo wysokie transfery. Wszystko wskazuje na to, że następny rok będzie rewolucyjny, bowiem XPG zamierza wprowadzić na rynek dysk SSD, oparty na interfejsie piątej generacji, który będzie naprawdę szybki.

Dysk SSD ADATA XPG Project NIGHTKAWK, BLACKBIRD – interfejs PCIe 5.0 oraz wysokie transfery

Nadchodzące dyski producenta pamięci komputerowych mogą być jednymi z pierwszych propozycji, opartych na najnowszym interfejsie PCI-Express 5.0. Najszybszym dyskiem z serii będzie Project Nighthawk, czyli konstrukcja oparta na niebieskiej płytce drukowanej. Co ciekawe, nie bazuje na flagowym kontrolerze Phison E26 PCI-Express 5.0 x4, a Silicon Motion SM2508, który jest w stanie zapewnić bardzo wysokie transfery sekwencyjnego odczytu oraz zapisu – odpowiednio na poziomie 14 oraz 12 GB/s.

W porównaniu do obecnej, 4. generacji wyniki są naprawdę zadziwiające, bowiem nowy standard niemalże zdubluje transfery (dla przykładu flagowy Phison E18 PCIe 4.0 NVMe 1.4 gwarantuje maksymalnie 7600 MB/s odczytu oraz 7000 MB/s zapisu). Jeśli zaś chodzi o drugi model, czyli Project Blackbird, to ma on na pokładzie kontroler InnoGrit IG5666, który okazuje się nieco słabszy – zapewnia odczyt 14 GB/s oraz zapis 10 GB/s, za to cechuje się czarnym PCB.

Niemniej jednak większość obecnie dostępnych płyt głównych nie wspiera gniazd M.2 PCI-Express 5.0. Chipset Z690 jest zgodny tylko z liniami x16 (M.2 korzysta z linii x4), a więc trzeba będzie tu posiłkować się specjalnymi kartami rozszerzeń na gniazdo typu x16, aby w pełni wykorzystać potencjał nowych dysków XPG.

Jeśli chodzi o pojemność, to obie konstrukcje mają być sprzedawane w konfiguracjach do 8 TB. Swoją oficjalną premierę wkrótce będą miały także pamięci XPG CASTER.

ADATA przygotowuje jeszcze kilka innych nowości

Ponadto ADATA w ramach targów CES 2022 planuje zaprezentować zewnętrzny SSD Elite SE920, wykorzystujący złącze USB 4.0, który ma zapewnić transfer aż do 40 Gb/s, co może być idealną propozycją dla twórców, którzy często przenoszą pliki z różnych urządzeń. Tego typu konstrukcja na pewno będzie generować masę ciepła, jednak całość ma być chłodzona aktywnie przy pomocy zintegrowanego w środku wentylatora.

Dodatkowo producent ma oficjalnie ogłosić na CES 2022 kilka komponentów komputerowych – m.in. chłodzenia All in One XPG Levante PRO w dwóch wersjach 240 oraz 360 mm, wyposażone w wentylatory VENTO Pro, stworzone we współpracy z firmą Nidec. Poza tym swoją premierę ma mieć także zasilacz CYBERSCORE certyfikowany 80 Plus Platinium w dwóch wersjach – o mocy 1000 oraz 1300 W, a także obudowa typu full-tower ATX BATTLECRUISER PRO.

XPG zapowiedziało też laptopy gamingowe z serii XENIA 14 i XENIA 15, które w najmocniejszej konfiguracji mają mieć procesor Intel Core i7-11800H, sparowany z 32 GB pamięci RAM i kartą graficzną GeForce RTX 3070. Trzecią laptopową propozycją będzie notebook XENIA XE z platformą Intel Evo na pokładzie.

ADATA przygotowała również trzy myszki dla graczy – XPG ALPHA w dwóch wariantach (przewodowym i bezprzewodowym), a także przewodową VAULT.

Więcej na temat nadchodzących propozycji firmy dowiemy się w ramach targów CES 2022, które będą trwały od 5 do 8 stycznia 2022 roku.