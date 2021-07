Sprzedaż odnowionych smartfonów to duży biznes. Dużą część stanowią iPhone’y

Rynek odnowionych smartfonów zaliczył w zeszłym roku nieznaczny wzrost zainteresowania. Nie powinno to dziwić, bowiem za wyborem takiego urządzenia przemawia wiele mocnych argumentów.

Świetne urządzenie w dobrej cenie

Za kupnem używanego smartfona, który został odnowiony, przemawia przede wszystkim niższa cena. Wydając mniej pieniędzy, otrzymujemy urządzenie prawie identycznie, jakbyśmy kupili zupełnie nowy egzemplarz. Nic więc dziwnego, że takie smartfony znajdują naprawdę wielu nabywców.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Counterpoint, rynek odnowionych smartfonów odnotował wzrost o 4% w 2020 roku. Nie jest to znaczący skok względem 2019 roku, ale należy mieć na uwadze, że sytuacja na świecie była niezbyt sprzyjająca i część klientów mogła przełożyć plany kupna nowego modelu.

Rynek odnowionych smartfonów w 2020 roku (fot. Counterpoint)

Wzrosty odnotowano na wielu ważnych rynkach i to mimo tego, że przez pierwszą połowę minionego roku sytuacja była niekorzystna i wskazywała na spadek. Początkowe osłabienie udało się jednak nadrobić w drugiej połowie 2020 roku. Dotyczy to Chin i wielu innych regionów Azji, Europy, Afryki, Indii, USA czy Ameryki Łacińskiej.

Chętnie wybieramy odnowione iPhone’y

Duża cześć rynku odnowionych smartfonów w 2020 roku należała do iPhone’ów. Sporo osób chce mieć urządzenie z jednym z najbardziej rozpoznawalnych logo na świecie, ale nie wszyscy mogą lub czują potrzebę kupna nowego, często naprawdę drogiego smartfona.

Nie nastąpiło spowolnienie apetytu na Apple na rynku wtórnym. Udział Apple w globalnym rynku nowych smartfonów wyniósł w drugiej połowie 2020 roku nieco ponad 13%. Jego udział w rynku wtórnym, w tym samym okresie, wyniósł ponad 44%. Ponadto średnie ceny sprzedaży Apple na rynku wtórnym są prawie trzy razy wyższe niż średnia dla wszystkich jego konkurentów. Jeff Fieldhack, dyrektor ds. badań w Counterpoint

Według przewidywań Counterpoint, rynek odnowionych smartfonów powinien odnotować jeszcze większy wzrost w 2021 roku. To jak najbardziej prawdopodobny scenariusz, bowiem nic nie wskazuje na to, aby po drodze miały pojawić się poważne problemy, które mogłyby doprowadzić do zapaści.

Warto dodać, że wcześniejszy raport IDC, przedstawiający sprzedaż oficjalnie odnowionych i używanych smartfonów w 2020 roku wskazywał, że łącznie do klientów trafiło ponad 225 mln takich urządzeń, co oznacza wzrost o 9,2% rok do roku.