Nowe akcesoria dla graczy marki Tracer w przystępnych cenach

Na łamach Tabletowo najczęściej piszemy o sprzęcie z górnej półki, dedykowanym osobom, które są w stanie przeznaczyć większe sumy na jego zakup. Nie każdy jednak potrzebuje topowych akcesoriów i tutaj z pomocą przychodzi wiele firm, które mają w swojej ofercie zdecydowanie tańsze propozycje. Tracer wprowadził na rynek trzy nowe, przystępne cenowo produkty, stworzone specjalnie dla graczy.

Tracer ma nowe akcesoria dla graczy w przystępnych cenach

Zdecydowanie najciekawszym z akcesoriów producenta jest gamingowy mikrofon GameZone Tracer Spider, którego nazwa nie wzięła się znikąd. Urządzenie miało premierę dosłownie kilka dni temu i – jak się okazuje – jest dość przystępną cenowo propozycją dla gracza, a także początkującego streamera. W zestawie, poza samym mikrofonem, znajduje się statyw z trzema nóżkami, które połączone razem wyglądają zupełnie jak pająk.

źródło: Tracer

Sam mikrofon ma na pokładzie zintegrowane podświetlenie RGB w postaci dwóch pasków, a także sześciokąta, który jest przyciskiem, służącym do zmiany kolorów podświetlenia oraz wyciszania. Co więcej, według zapewnień producenta, urządzenie ma funkcję redukcji szumów, a statyw gwarantuje obrót o 360° i kąt nachylenia do 52°.

Statyw można bez problemu odpiąć i zastąpić go ramieniem za sprawą gwintu 5,8 cala. Mikrofon łączy się z komputerem za pośrednictwem złącza USB. Produkt został wyceniony na 239 złotych.

Kolejną niedrogą propozycją dla gracza od firmy Tracer jest mechaniczna klawiatura GameZone Prisma RGB. Jak wskazuje jej nazwa, klawisze mają diody RGB, tworzące trzy niezależne strefy, które można sterować przy pomocy dedykowanego oprogramowania dostępnego na oficjalnej stronie producenta.

Klawiatura cechuje się standardową budową 100% ze zintegrowaną podkładką na nadgarstki. Urządzenie podłączymy do komputera przy pomocy 1,5-m przewodu, zakończonego złączem USB. GameZone Prisma RGB kosztuje 159 złotych.



źródło: Tracer

W poprzednim roku modne zrobiły się „dziurawe” myszki – Tracer GameZone Reika jest jedną z tańszych propozycji tego typu. Została ona wyposażona w sensor optyczny o rozdzielczości do 7200 DPI. Kształt myszy jest dedykowany osobom praworęcznym – na prawym boku znajdują się bowiem dodatkowe przyciski. Jako iż jest to bardziej otwarta konstrukcja, ma w środku podświetlenie RGB z logo marki, które rozświetla całość.

Z dodatkowych cech warto wspomnieć o teflonowych ślizgaczach, 1,5-m przewodzie w oplocie oraz żywotności przełączników na poziomie 5 mln kliknięć. Mysz Tracer GameZone Reika została wyceniona na 69 złotych.