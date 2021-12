Te smartfony Motorola dostaną aktualizację do Androida 12

Android 12 został oficjalnie zaanonsowany na początku października i trafia na pokłady kolejnych smartfonów. W kolejce czekają również urządzenia marki Motorola. Producent podał oficjalną listę modeli, które mogą spodziewać się aktualizacji.

Reklama

Motorola zapowiada aktualizację do Androida 12

Producent wierzy, że użytkownicy zasługują na najbardziej czystego Androida, jak to tylko możliwe, bez zbędnego i zduplikowanego oprogramowania. Jednocześnie oddaje do dyspozycji użytkowników My UX, które pozwala im spersonalizować interfejs pod własne preferencje oraz dodaje lubiane i przydatne funkcje moto.

Smartfony Motoroli z Androidem 12 będą zgodne z językiem projektowym o nazwie Material You. Dzięki temu, gdy użytkownik zmieni jedynie samą tapetę, cały interfejs dopasuje się kolorystyczne do niej, aby zapewnić spójny design całego systemu.

Reklama

Ponadto użytkownicy będą mogli w jeszcze prostszy sposób spersonalizować wygląd wielu elementów systemu, jak powiadomienia, ustawienia, widżety, a nawet wybrane aplikacje. Dostęp do ustawień personalizacji będzie dostępny z poziomu menu ekranu głównego. Tam znajdą się też opcje zmiany stylu i rozmiaru fontów, kolorów, kształtu i układu ikon, dźwięków urządzenia, rozmiaru wyświetlacza i tapety.



źródło: Motorola

W nowym systemie zmieni się również sposób komunikacji z innymi osobami. Aktualizacja do Androida 12 przyniesie całkowicie nowy widżet rozmowy – informacje o wiadomościach będą zawsze na wierzchu i w centralnej części ekranu, aby użytkownik nie przegapił nowych powiadomień, w tym także o nieodebranych połączeniach i urodzinach.

Nowy system to także duża aktualizacja kwestii związanych z prywatnością użytkowników. Zobaczą oni nowy wskaźnik na ekranie za każdym razem, gdy jakaś aplikacja używa mikrofonu lub aparatu, a ponadto będą mogli całkowicie zablokować dostęp do tych komponentów wszystkim programom z poziomu szybkich ustawień.





źródło: Motorola

Kolejną nowością jest możliwość przyznania wybranym aplikacjom dostępu do przybliżonej lokalizacji (zamiast dokładnej), a także Panel Prywatności (Privacy Dashboard), w którym użytkownik zobaczy, kiedy różne aplikacje uzyskiwały dostęp do lokalizacji, aparatu i mikrofonu w ciągu ostatnich 24 godzin.

Jednocześnie producent zapowiada, że po aktualizacji do Androida 12 możliwe będzie granie w gry, które nie zostały jeszcze w pełni pobrane, a Moto Gametime wzniesie mobilny gaming na zupełnie nowy poziom, ponieważ pozwoli m.in. blokować przychodzące powiadomienia, nagrywać rozgrywkę na ekranie oraz zmieniać ustawienia audio.

Motorola zapewnia też, że Android 12 pozwoli jeszcze szybciej przesiąść się ze starego smartfona na nowy, nawet z iPhone’a. Ponadto w 2022 roku pojawią się aktualizacje My UX i platformy Ready For oraz nowe funkcje aparatu.

Te smartfony Motorola dostaną system Android 12

Motorola aktualnie kończy przygotowywać aktualizację do Androida 12 – proces jej udostępniania rozpocznie się w lutym 2022 roku. Nowy system otrzymają modele: