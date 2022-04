Epic Games Store oferuje kolejne dwie produkcje

Czwartek, godzina 17:00 – już wiecie o co chodzi! To następne, darmowe gry od Epic Games Store. Tym razem, specjał dla wąskiego grona fanów alpinistyki, a także coś dla wybitnych strategów.

Gratisy jak w zegarku

Przedstawmy darmowe gry, jakie Epic Games Store proponuje na ten tydzień. Pamiętajcie, że posiadając aktywne konto w sklepie, możecie je odebrać do kolejnego czwartku, tj. 21 kwietnia, godziny 16:59.

Zacznijmy może od Insurmountable. To nietypowy roguelike z mechaniką permanentnej śmierci. Środowisko jest tworzone proceduralnie, co oznacza iż wspinaczka nigdy nie będzie taka sama. Wyprawę utrudnia zaawansowany system pogodowy, a także wbudowany cykl dnia i nocy. Jedna błędna decyzja może sprawić, iż zapłacimy za nią najwyższą cenę.

Do wspinaczki możemy wybrać jedną z trzech dostępnych postaci. Do zdobycia są także trzy góry, a każda z nich skrywa osobną tajemnicę. Warto zaglądać do trudno dostępnych jaskiń, w których znajdziemy specjalne przedmioty. Kto wie, może dzięki nim wyprawa będzie o wiele łatwiejsza?

Epicka strategia na dziś

Następną darmową grą jest znacznie lepiej kojarzony XCOM 2. Jest to seria, która miała ogromny wpływ na rozwój strategii w klimatach science-fiction. W końcu mówimy tutaj o marce, której początki datujemy na pierwszą połowę lat 90., z tak wybitnymi tytułami jak UFO: Enemy Unknown (1994) czy X-COM: Apocalypse (1997). Tym razem jednak, zagramy w nieco nowszy tytuł.

Rozgrywka w XCOM 2 się na dwie płaszczyzny. W warstwie strategicznej, zarządzamy rozwojem bazy i technologii. Osobnym wątkiem są jednak walki z obcymi, które odbywamy już w systemie turowym. Nasza organizacja pozostaje w ukryciu, więc jesteśmy z góry na osłabionej pozycji. Rozwijamy więc siatkę oporu, celem zdradzenia publice prawdziwych zamiarów kosmitów. Tytuł zapoczątkował na rynku ogromną falę podobnych, niezależnych gier – dlatego też szczególnie warto nim się zainteresować.

Na koniec dodam tylko, iż znamy już tytuły gier na przyszły tydzień w Epic Games Store. Są to Amnesia: Rebirth oraz Riverbond. O nich jednak, porozmawiamy w przyszły czwartek.