eSIM będzie przeżytkiem. Qualcomm odmieni rynek nowym standardem iSIM

Od 2016 przechodzimy małą ewolucję. Zamiast korzystania z klasycznej karty SIM, coraz więcej smartfonów ma wbudowaną w płytę główną eSIM, które nie wymaga dodatkowego fizycznego slotu oraz zajmuje mniej miejsca. Qualcomm planuje w tym roku pójść o krok dalej.

Qualcomm ogłasza duży postęp w rozwoju technologii iSIM

Na czym polega różnica pomiędzy zyskującym na popularności eSIM a iSIM? To pierwsze jest modułem „wbudowanym” w płytę główną, więc wciąż wymaga dodatkowych ścieżek i zajmuje przestrzeń w obudowie. Rozwiązanie nad którym pracuje Qualcomm, scala moduł SIM wewnątrz układu mobilnego urządzenia, a karta SIM staje się wtedy niejako częścią procesora.

Możliwe że w tym roku czeka nas prawdziwa „SIM-owa rewolucja”. (Źródło: Qualcomm)

Pomysł Qualcomma jest na bardzo zaawansowanym etapie prac. We współpracy z operatorem mobilnym Vodafone oraz francuskim koncernem elektronicznym Thales, przeprowadzono demonstrację z wykorzystaniem procesora mobilnego Snapdragon 888 5G z wbudowaną jednostką SPU (Secure Processing Unit) Qualcomma oraz systemem operacyjnym iSIM dostarczonym przez Thales.

Naszym celem jest stworzenie świata, gdzie urządzenia płynnie łączą się między sobą, a użytkownik ma nad tym całkowitą kontrolę. iSIM w połączeniu z naszą zdalną platformą zarządzania jest dużym krokiem w tym kierunku, umożliwiając połączenie urządzeniom pozbawionym fizycznej karty SIM lub dedykowanego chipa. Dzięki temu połączenie wielu obiektów – obietnica powiązań w Internecie Rzeczy – staje się rzeczywistością. Umożliwi to naszym klientom cieszyć się z kilku kont na jednym urządzeniu, a z punktu widzenia operatora, wyeliminuje potrzebę zużywania plastiku do produkcji dodatkowych kart SIM. Będziemy współpracować z Qualcomm Technologies i Thales, aby rozwinąć aplikację tej technologii oraz przyspieszyć jej komercjalizację. Alex Froment-Curtil, dyrektor ds. Handlowych Vodafone

Wśród zalet iSIM, oprócz dodatkowego miejsca w urządeniach i możliwości tworzenia kilku kont dla jednego sprzętu, Qualcomm wymienia również zwiększone bezpieczeństwo, wyższą wydajność powiązaną z niższym zużyciem energii oraz możliwość wdrożenia iSIM do innych kategorii urządzeń.

Wszystko wskazuje na to, że Qualcomm wraz z technologią iSIM stoi u progu rewolucji. Odejście od przycinanych kart SIM i wysuwanych tacek na rzecz eSIM samo w sobie było dużym postępem. Teraz okazuje się, że każdy sprzęt z własnym, dostosowanym do nowej technologii procesorem będzie mógł połączyć się z operatorem sieci i przypisać wszystkie urządzenia należące do jednej osoby w spójną sieć. Pozostaje trzymać kciuki za jak najszybsze udoskonalenie i wdrożenie tej technologii. Choć w pierwszej kolejności chcielibyśmy, żeby producenci smartfonów wreszcie zaczęli powszechnie stosować eSIM…