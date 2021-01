Snapdragon 480 – ten nowy procesor z 5G zobaczycie wkrótce w tańszych smartfonach

Do tej pory 5G było raczej wyróżnikiem flagowych telefonów za grube pieniądze, a użytkownicy smartfonów z niskiej półki mogli co najwyżej obejść się smakiem. Z pomocą przychodzi jednak nowy chip od Qualcomma, czyli Snapdragon 480.

Sieć 5G powoli zadomawia się w naszych smartfonach. Za połowę sukcesu tego standardu odpowiedzialni są operatorzy, którzy prężnie rozwijają swoją infrastrukturę i wprowadzają nowe oferty z dostępem do 5G. Druga połowa należy jednak do producentów sprzętu, bo bez odpowiedniego urządzenia nie mamy jak z takiej sieci skorzystać.

Sprzęt, którego potrzebujesz do obsługi 5G

Nowy procesor Qualcomma – model Snapdragon 480 – według stosowanego przez producenta systemu oznaczeń, przeznaczony jest do tańszych urządzeń. Dzięki temu w najbliższej przyszłości możemy ujrzeć o wiele więcej budżetowych i średniopółkowych smartfonów z obsługą 5G.

(fot. Qualcomm)

Wszystko za sprawą modemu X51 z obsługą mmWave oraz sieci Sub-6 GHz, który według zapewnień Qualcomma, osiąga prędkości pobierania do 2,5 Gb/s i wysyłania do 660 Mb/s w warunkach laboratoryjnych. Możemy również skorzystać z sieci LTE, w której Snapdragon 480 zapewni maksymalne prędkości pobierania do 800 Mb/s i wysyłania do 210 Mb/s. Jak możemy się domyślać, warunki laboratoryjne różnią się znacznie od codziennego użytkowania smartfona, więc rzeczywiste prędkości będą niższe, lecz wciąż pozwolą na komfortowe korzystanie z Internetu, jeśli tylko infrastruktura naszego operatora nie będzie zbytnio przeciążona.

Jeszcze szybszy Snapdragon

Procesory z serii 400 to nie demony prędkości, lecz Qualcomm zapewnia, że najnowszy Snapdragon stworzony w procesie 8 nm zapewnia do 100% wyższą wydajność niż poprzednik. Zagwarantują to dwa rdzenie oparte na Cortex-A76, pracujące z częstotliwością do 2 GHz oraz sześć rdzeni na bazie Cortex-A55 osiągające do 1,8 GHz.

Dzięki nowemu GPU Adreno 619 jednostka będzie mogła zostać wykorzystana również w smartfonach z ekranami o wyższej częstotliwości odświeżania, które w ostatnim czasie zyskują na popularności. Maksymalna obsługiwana przez procesor rozdzielczość ekranu to FullHD+ (1080 x 2520 pikseli) przy 120 Hz.

Bardzo istotną kwestią staje się wykorzystanie sztucznej inteligencji w smartfonach i również na tym polu najnowszy Snapdragon nas nie zawodzi. W jego wnętrzu znalazła się jednostka Qualcomm Hexagon 686, która ma zapewnić nawet o 70 procent większą wydajność AI.

Nowy układ zaoferuje także obsługę Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 2×2 dzięki Qualcomm FastConnect 6200. Pojawi się również obługa szybkiego ładowania w standardzie Quick Charge 4+.

(fot. Qualcomm)

Coś dla fanów robienia zdjęć i filmów

Snapdragona 480 wyposażono w procesor obrazu Qualcomm Spectra 345, który jest w stanie przechwycić zdjęcia czy filmy z trzech obiektywów jednocześnie. Jako że obecnie smartfony z wieloma aparatami królują na rynku, taka nowość z pewnością się przyda również w budżetowych propozycjach.

Wykorzystując jeden obiektyw o rozdzielczości do 64 MPix będziemy w stanie nagrać wideo w Full HD 60 kl./s, zaś korzystając z dwóch lub trzech kamer uda nam się nagrać filmiki w odpowiednio Full HD oraz HD przy 30 klatkach na sekundę. Fani nagrywania w zwolnionym tempie będą mogli skorzystać z trybu Slow Motion w rozdzielczości HD przy 120 kl/s.

Na ten moment ciężko określić kiedy pierwsze urządzenia z nowym procesorem pojawią się na rynku, ale swoje zainteresowanie tą jednostką wyraziły takie firmy jak OPPO, OnePlus czy Nokia.