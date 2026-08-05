Nowy smartfon Samsunga będzie całkiem atrakcyjny

Im bliżej do (nieuchronnej) premiery, tym więcej wiemy, jaki będzie nowy smartfon Samsung Galaxy S26 FE. Najnowsze informacje wskazują, że całkiem atrakcyjny.

Nowy smartfon Samsung Galaxy S26 FE będzie całkiem atrakcyjny

Kolejne informacje o nowym modelu z serii Galaxy S FE pojawiają się regularnie w krótkich odstępach, dzięki czemu smartfon Samsung Galaxy S26 FE staje się coraz mniejszą niewiadomą. Najnowszy przeciek dostarczył grafiki, przedstawiające go w niemal pełnej krasie.

Rendery, jakie udostępnił użytkownik Telegrama, posługujący się nickiem The Cipher Project, pokazują smartfon Samsung Galaxy S26 FE w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, fioletowej i zielonej. Urządzenie prezentuje się na nich całkiem atrakcyjnie za sprawą wąskich ramek dookoła wyświetlacza, które zawsze robią wrażenie.

Samsung Galaxy S26 FE (źródło: The Cipher Project | Telegram via 9to5Google)

Równocześnie smartfon Samsung Galaxy S26 FE będzie wyglądał podobnie do wyżej pozycjonowanych modeli Samsung Galaxy S26 i Samsung Galaxy S26+, co nie jest zaskoczeniem, gdyż Koreańczycy zwykli raczej zachowywać konsekwencję w obszarze designu w całej generacji.

Specyfikacja Samsunga Galaxy S26 FE też jest sukcesywnie ujawniana

Pierwsze informacje na temat Samsunga Galaxy S26 FE wskazywały, że Koreańczycy zastosują w tym modelu 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz procesor Exynos 2500, a także zainstalują fabrycznie system Android 17 z nakładką One UI 9.0.

Później dowiedzieliśmy się, że nowy smartfon Samsung Galaxy S26 FE obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 45 W i indukcyjne Qi2.2.2 o mocy 25 W. Następnie zaś pojawiły się informacje o aparatach w Galaxy S26 FE. Według nich na tyle znajdzie się zestaw 50 Mpix (Isocell S5KGN3) + 8 Mpix (teleobiektyw z sensorem OmniVision OV08A1) + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, a na przodzie 12 Mpix aparat.

W dwóch ostatnich przypadkach jest mowa o zastosowaniu matryc GC12A2 produkcji GalaxyCore Semiconductors i Sony IMX825, lecz na tę chwilę nie wiadomo, która trafi do aparatu ultraszerokokątnego, a która do przedniego.

W końcu dowiedzieliśmy się, ile będzie kosztował smartfon Samsung Galaxy S26 FE – ceny mają zaczynać się od 799 euro (równowartość około 3440 złotych), przynajmniej we Francji. Dla przypomnienia, Samsung Galaxy S25 FE kosztował tam od 749 euro, a Polsce od 3199 złotych.