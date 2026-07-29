Samsung Galaxy S26 FE zdradził kolejną swoją tajemnicę. Dobrze i niedobrze

Za nami premiera serii Samsung Galaxy S26 oraz debiut Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8. Następny w kolejce do oficjalnej prezentacji jest smartfon Samsung Galaxy S26 FE, który właśnie zdradził swoją kolejną tajemnicę.

Nowy smartfon Samsung Galaxy S26 FE nie będzie w tym lepszy od swojego poprzednika

Smartfon Samsung Galaxy S25 FE został zaprezentowany 4 września 2025 roku, w związku z czym można spodziewać się, że jego następca trafi na rynek w podobnym terminie. Wskazuje na to również fakt, że smartfon Samsung Galaxy sukcesywnie przechodzi przez kolejne, niezbędne etapy, uprawniające go do wejścia do sprzedaży.

Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał smartfon Samsung Galaxy S26 FE. Ujawniło to Wireless Power Consortium (WPC). Informacje przekazane przez nie wskazują też, że obsłuży on ładowanie indukcyjne o mocy 25 W (Qi2.2.1), podobnie jak Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26 FE (źródło: Wireless Power Consortium)

O ile będzie to krok naprzód względem Samsunga Galaxy S25 FE, który obsługuje ładowanie indukcyjne o mocy maksymalnie 15 W, o tyle w przypadku ładowania przewodowego nic się nie zmieni, ponieważ smartfon Samsung Galaxy S26 FE również obsłuży maksymalnie 45 W „po kablu”. Potwierdza to inny organ certyfikujący, zatem to pewna informacja.

Co jeszcze zaoferuje smartfon Samsung Galaxy S26 FE?

Nowością w tym modelu będzie również fabrycznie zainstalowany system operacyjny Android 17 z One UI 9 oraz procesor Exynos 2500 (zamiast SoC Exynos 2400). Dotychczasowe informacje na temat Samsunga Galaxy S26 FE zapowiadają też obecność 6,7-calowego ekranu Dynamic AMOLED 2X o maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz akumulatora o pojemności ~5000 mAh.

Ponadto jest mowa o teleobiektywie z 3x zoomem optycznym, a także odporności na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP68. Smartfon Samsung Galaxy S26 FE zapowiada się zatem w większości na – niestety dla klientów – odgrzewany kotlet w nieco zmienionej formie fizycznej (podobnej do Galaxy S26+).

Najprawdopodobniej jednak w dużo wyższej cenie. Nie należy spodziewać się, że będzie kosztował od 3199 złotych jak poprzednik, a raczej co najmniej od 3699-3799 złotych.