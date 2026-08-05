Samsung wpadł na pomysł. Tak pozbędzie się dużej wady składaków

Choć składane smartfony mają wiele atutów, nadal są stosunkowo młodą grupą produktową, w związku z czym nabywcy muszą liczyć się z pewnymi niedoskonałościami. Wśród nich znajduje się zauważalna bruzda pośrodku dużego ekranu (i – z upływem czasu – będąca taką coraz bardziej). Samsung znalazł, ponoć, sposób na to, by wyeliminować, a przynajmniej znacząco zredukować ten problem.

Samsung ma pomysł na uporanie się z bruzdą w składanych smartfonach

Za nami premiera smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra. Oba te modele nie mają bardzo dużej bruzdy pośrodku ekranu, jednak jest ona zauważalna, a w sieci można znaleźć doniesienia, że szybko zaczyna się ona pogłębiać. Aby u ich następców wyglądało to lepiej, koreański producent opracowuje coś, co nazywa się CTG.

CTG – skrót od Center-etched Thin Glass – to nowa generacja ultracienkiego szkła, stosowanego w panelach OLED, dostosowanych do składania. Tym, co ją wyróżnia, jest modyfikacja grubości w taki sposób, by była mniejsza jedynie w tej części, która wygina się przy otwieraniu i zamykaniu telefonu. Obecnie cała tafla ma jednakową grubość.

Dzięki tej zmianie centralna część szkła może być cieńsza, a przez to lepiej znosić naprężenia towarzyszące składaniu. Równocześnie reszta szkła byłaby grubsza, co z kolei pozytywnie mogłoby wpływać na wytrzymałość całego urządzenia. W ogólnym rozrachunku daje to też szansę na tworzenie smuklejszych i lżejszych smartfonów składanych.

Firma Samsung pracuje też, ponoć, nad specjalnymi materiałami wypełniającymi, dzięki którym wyświetlacz po otwarciu będzie sprawiał wrażenie jednej tafli. W połączeniu z technologią CTG mogłoby to dać koreańskiemu producentowi realną przewagę na rynku, którym zaczynają interesować się kolejne marki.

Kiedy Samsung wprowadzi CTG?

Chociaż technologia CTG znajduje się wciąż na etapie rozwojowym, źródła podają, że może być gotowa do rzeczywistego wykorzystania już w przyszłym roku. Oznaczałoby to – przynajmniej teoretycznie – że może stać się jednym z wyróżników smartfonów z serii Samsung Galaxy Z Fold 9, której premiery – jeśli nic się nie wydarzy – spodziewamy się latem 2027 roku.