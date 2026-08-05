Składane smartfony przestaną być absurdalnie drogie. I to nie jest dobra wiadomość

Składane smartfony od samego początku kosztowały krocie i nic się nie zmieniło w tej materii. Wkrótce klienci mogą jednak zacząć patrzeć na nie inaczej. I to bynajmniej nie jest korzystna (dla nich) perspektywa.

Klienci szybko zatęsknią za czasami, kiedy składane smartfony były „absurdalnie drogie”

Pierwszy Samsung Galaxy Fold szokował ceną, która w Polsce (w 2019 roku) wynosiła okrągłe 9000 złotych (co było równie wyjątkowo nietypowe jak konstrukcja urządzenia). Pomimo upływu czasu, Koreańczycy (mniej więcej) trzymają się tego poziomu, gdyż nawet najnowszy Samsung Galaxy Z Fold 8 kosztuje od 8749 złotych, a Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra od 9599 złotych.

Patrząc z perspektywy przeciętnego klienta, to absurdalnie wysokie kwoty, jednak już wkrótce perspektywa może się zmienić. Jeden z branżowych informatorów twierdzi bowiem, że Oppo planuje wprowadzić na rynek smartfon Oppo Find X10 Ultra, który ma kosztować w Chinach ~10000 juanów.

Oppo Find X9 Ultra (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Właśnie od 9999 juanów zaczynała się w Chinach cena składanego smartfona Oppo Find N6, a do tej pory tego typu konstrukcje były najdroższe. Zapowiada się zatem, że wizja prezesa Xiaomi się ziści – już w maju 2026 roku Lu Weibing stwierdził bowiem, że jeszcze w 2026 roku ceny flagowych (nieskładanych) smartfonów mogą przekroczyć kwotę 10000 juanów.

Należy zatem pogodzić się z wizją przyszłości, w której za topowy smartfon standardowo trzeba będzie zapłacić tyle, ile za składany. Zresztą powoli już to się dzieje, również w Polsce, gdzie Vivo X300 Ultra kosztował na start 8499 złotych, a wraz z zestawem akcesoriów już 9499 złotych.

Dlaczego smartfon Oppo Find X10 Ultra będzie tak drogi?

Wysoka cena kolejnego flagowca marki będzie wynikała m.in. z topowej specyfikacji, na którą złożą się (bardzo drogi) procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro oraz (także drogie) pamięci RAM i flash. Do tego na pokładzie znajdą się co najmniej dwa aparaty o rozdzielczości 200 Mpix każdy – główny z technologią LOFIC i teleobiektyw o budowie peryskopowej.

Spodziewany jest też 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerkokątnym i 50 Mpix na przodzie oraz 6,89-calowy ekran LTPO o rozdzielczości 2K i akumulator o pojemności około 8500 mAh.

Data premiery nie jest jeszcze znana, ale warto przypomnieć, że do oferty Oppo mają dołączyć również smartfony Oppo Find X10, Oppo Find X10 Pro i Oppo Find X10 Pro Max.