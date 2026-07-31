Takie aparaty będzie miał nowy Samsung Galaxy S26 FE

Światło dzienne ujrzała dziś kolejna informacja na temat nowego przedstawiciela „fanowskiej” serii. Wiadomo już, jakie aparaty będzie miał smartfon Samsung Galaxy S26 FE, aczkolwiek jedna kwestia wciąż pozostaje nierozstrzygnięta.

Takie aparaty będzie miał nowy smartfon Samsung Galaxy S26 FE

Portal Android Authority zdołał pozyskać istotne informacje na temat modelu o nazwie kodowej „r14”, pod którą ma kryć się smartfon Samsung Galaxy S26 FE, jako że „r13” to Samsung Galaxy S25 FE, a „r12” to Samsung Galaxy S24 FE.

Wynika z nich, że główny aparat na tyle wykorzysta sensor Samsung Isocell S5KGN3 o rozdzielczości 50 Mpix i wielkości 1/1,57″, w którym piksel ma rozmiar 1 µm. Dokładnie taki sam aparat główny ma też smartfon Samsung Galaxy S25 FE. W jego przypadku ekwiwalent ogniskowej to 24 mm, a przysłona ma wartość f/1.8 i do tego jest optyczna stabilizacja obrazu.

Identyczny będzie również teleobiektyw, gdyż Koreańczycy ponownie sięgnęli po 8 Mpix matrycę OmniVision OV08A1 z pikselami wielkości 1 µm. U poprzednika są też przysłona f/2.4, PDAF, OIS i 3x zoom optyczny.

Ponadto smartfon Samsung Galaxy S26 FE zostanie wyposażony w 12 Mpix sensor GC12A2 produkcji GalaxyCore Semiconductors i 12 Mpix matrycę Sony IMX825, aczkolwiek serwis Android Authority nie wie, który z nich trafi do aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym, a który do aparatu na przodzie.

Jedno ze źródeł podaje, że smartfon Samsung Galaxy S25 FE ma w przednim aparacie sensor Sony IMX825, więc Koreańczycy ponownie mogą zdecydować się wykorzystać go na przodzie. Równocześnie Samsung Galaxy A37 ma przedni aparat z matrycą GC12A2, więc oba scenariusze są możliwe.

A już szczególnie że Samsung Galaxy Z Flip 7 ma sensor Sony IMX825 zarówno w aparacie z obiektywem ultraszerokokątnym, jak i aparacie przednim.

Nowy smartfon Samsung Galaxy S26 FE będzie kosztował więcej niż Samsung Galaxy S25 FE

Mimo że zaplecze fotograficzne, a także większa część specyfikacji pozostaną bez zmian, nowy model ma być droższy od swojego poprzednika. Ujawniono już bowiem informacje na temat cen Samsunga Galaxy S26 FE. Według nich należy spodziewać się podwyżki od 50 do nawet 170 euro (to odpowiednio równowartość około 215 i 735 złotych przy obecnym kursie euro).

Oznacza to, że cena w Polsce może zaczynać się od 3499-3599 złotych. Oficjalna premiera Samsunga Galaxy S26 FE spodziewana jest na początku września 2026 roku.