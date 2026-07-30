Cena Samsunga Galaxy S26 FE nie spodoba Ci się. Będzie drożej

Premiera Samsunga Galaxy S26 FE coraz bliżej. Wiemy już, jak będzie wyglądał ten nowy smartfon Samsunga, znane są też liczne szczegóły dotyczące specyfikacji. Teraz przyszedł w końcu czas na poznanie ceny. Prawdopodobnie jednak nie spodoba się Wam ona…

Cena Samsunga Galaxy S26 FE ujawniona kilka tygodni przed oficjalną premierą

Powoli spływają kolejne informacje na temat Samsunga Galaxy S26 FE. Bez zaskoczenia, nie zapowiada się na rewolucyjne ani nawet większe zmiany. W związku z tym klienci mogliby oczekiwać, że z uwagi na niewielką ewolucję producent powinien pozostawić ceny na niezmienionym poziomie.

Tak się jednak nie stanie. Serwis Dealabs informuje bowiem, że do sprzedaży trafią trzy wersje:

128 GB za 799 euro (równowartość około 3450 złotych),

256 GB za 899 euro (~3880 złotych),

512 GB za 1099 euro (~4740 złotych).

Co ważne: są to ceny dla rynku francuskiego. W innych krajach smartfon Samsung Galaxy S26 FE może być sprzedawany w nieco innych, a różnice mogą sięgać nawet kilkudziesięciu euro.

Dla porównania, Samsung Galaxy S25 FE kosztował:

749 euro i 3199 złotych za wersję 128 GB,

809 euro i 3399 złotych za wariant 256 GB,

929 euro i 3999 złotych za konfigurację 8/512 GB.

Samsung Galaxy S26 FE (źródło: Wireless Power Consortium)

Smartfon Samsung Galaxy S26 FE wciąż jednak będzie tańszy niż Samsung Galaxy S26+, który w momencie premiery kosztował 5599 złotych za wersję 256 GB i 6499 złotych za wariant 6499 złotych.

Aktualnie smartfon Samsung Galaxy S25 FE sprzedawany jest w cenie zaczynającej się od 2599 złotych.

Kiedy smartfon Samsung Galaxy S26 FE zadebiutuje?

Serwis Dealabs podaje, że smartfon Samsung Galaxy S26 FE zostanie oficjalnie zaprezentowany około 1 września 2026 roku, co jest oczekiwanym terminem, jako że Samsung Galaxy S25 FE zadebiutował 4 września 2025 roku.

Do sprzedaży trafią trzy wersje kolorystyczne, w tym grafitowa i zielona. Trzecia natomiast ma mieć obudowę w odcieniu pomiędzy niebieskim i fioletowym. Wprowadzony w zeszłym roku smartfon Samsung Galaxy S26 FE jest dostępny w czterech kolorach: Icyblue, Jetblack, Navy i White.