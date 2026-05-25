Taki będzie Samsung Galaxy S26 FE. Poznaliśmy jego wygląd

W tym roku zadebiutuje Samsung Galaxy S26 FE. Wiemy już, jak będzie prezentował się nowy smartfon koreańskiego producenta.

Tak ma wyglądać Samsung Galaxy S26 FE

Zeszłoroczny Samsung Galaxy S25 FE okazał się smartfonem, który – jak zauważył Piotrek w recenzji – pozostawia niedosyt. Mimo tego, zasłużył na wysoką ocenę – 8 na 10 możliwych punktów. Na możliwość sprawdzenia jego następcy musimy jeszcze trochę poczekać, ale jego wygląd jest już znany.

Co prawda Samsung nie zdradził żadnej tajemnicy, ale w tym postanowił go wyręczyć jeden z producentów etui. Dzięki temu, kilka miesięcy przed premierą, wiemy, co szykują Koreańczycy w kwestii designu. Tutaj raczej bez zaskoczeń – Galaxy S26 FE zaczerpnie ze wzornictwa pozostałych nowych smartfonów Samsunga.

Względem poprzednika przeprojektowania doczeka się wyspa z aparatami, która będzie przypominać wyspę z modeli Galaxy A57 i Galaxy A37. Zabraknie na niej miejsca dla lampy błyskowej, czyli tak samo, jak w innych urządzeniach Samsunga. Jeśli chodzi o przód, ramki wokół ekranu pozostaną niezmienione lub co najwyżej będą delikatnie smuklejsze. Najpewniej będą one otaczać wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X.

źródło: SammyGuru

Co ciekawe, na niektórych z renderów możemy zobaczyć magnetyczne pierścienie. Ich obecność sugeruje obsługę ładowania bezprzewodowego Qi2, prawdopodobnie za pośrednictwem kompatybilnych akcesoriów magnetycznych. Samsung Galaxy S26 FE będzie dostępny w odcieniu fioletu, czerni, szarości i bieli.

Jaka może być specyfikacja Galaxy S26 FE?

Obecne informacje wskazują, że możemy spodziewać się 6,7-calowego ekranu Dynamic AMOLED 2X o maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Sercem urządzenia ma być procesor Exynos 2500, a do wnętrza obudowy trafi też akumulator o pojemności około 5000 mAh. Jeden z aparatów z tyłu zapewni 3-krotny zoom optyczny.

Należy spodziewać się obudowy spełniającej standard szczelności IP68 oraz systemu Android 17 z nakładką One UI 9.0. Premiera ma nastąpić w okolicach września-października 2026 roku. Poprzednik w dniu debiutu startował od 3199 złotych za wariant 8/128 GB. Nie nastawiałbym się, że w tym roku będzie taniej.