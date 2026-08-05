Świetna aktualizacja WhatsAppa. Komunikator zyskał nowe moce

Korzystasz z czatów grupowych na WhatsAppie? Jeśli tak, to najpewniej spodobają Ci się nowości w popularnym komunikatorze.

Ulepszone czaty grupowe na WhatsAppie – ankiety, wzmianki i nie tylko

WhatsApp cieszy się ogromną popularnością (ponad 3 mld użytkowników), a mimo tego można odnieść wrażenie, że jest rozwijany prawie jak nowy komunikator stworzony przez ambitny zespół złożony z entuzjastów, którzy zapragnęli zgarnąć część rynku. Po prostu często słyszymy o nowych, przydatnych funkcjach.

Najnowsza aktualizacja jest skupiona na czatach grupowych. Użytkownicy do dyspozycji otrzymują ulepszone ankiety, które teraz mają być jeszcze bardziej przydatnym narzędziem do podejmowania wspólnych decyzji. Możliwe stało się ustawienie godziny zakończenia głosowania, a także pojawiła się opcja ukrycia imion głosujących osób oraz możliwość edytowania pytania w ankiecie w ciągu 15 minut.

Co prawda, kolejna nowość w podobnej formie dostępna jest już w innych komunikatorach, ale cieszy, że zawitała wreszcie do WhatsAppa. Otóż za pomocą wzmianki @wszyscy można powiadomić wszystkich uczestników czatu grupowego o ważnych i pilnych sprawach. Nie ma więc konieczności oznaczania pojedynczo każdej osoby, co jest nie tylko niewygodne, ale też czasochłonne.

źródło: WhatsApp

Wypada dodać, że w przypadku grup składających się z ponad 32 osób ze wzmianki @wszyscy mogą korzystać tylko administratorzy. Dodatkowo użytkownicy mogą wyciszyć tego typu powiadomienia – użycie polecenia @wszyscy nie oznacza, że każdy musi zaakceptować konieczność otrzymania powiadomienia.

WhatsApp wprowadza jeszcze funkcję tworzenia czatów grupowych na podstawie już istniejących grup. Dzięki temu można sprawnie rozpocząć nową rozmowę grupową z osobami z dotychczasowych grup, bez marnowania czasu na dodawania każdego członka pojedynczo. Nowość ma sprawdzić się w trakcie planowania przyjęcia niespodzianki, organizowania innego wydarzenia czy chociażby wydzielenia dyskusji na konkretny temat, bez zaśmiecania głównego czatu.

Zmiany są już wdrażane, ale proces najpewniej przeprowadzany jest stopniowo. W związku z tym, jeszcze nie wszyscy mogą mieć do nich dostęp. Oczywiście warto sprawdzić, czy mamy zainstalowaną najnowszą wersję komunikatora – znajdziecie ją w Google Play (Android) oraz App Store (iOS).

Co jeszcze słychać w świecie WhatsAppa?

Wyłącznie w samym lipcu 2026 roku pojawiło się kilka kluczowych zmian. Do WhatsAppa wrócił ChatGPT, a w aplikacji WhatsApp na iPadach pojawiła się możliwość rejestracji. Ponadto WhatsApp w przeglądarce pozwala już nawiązywać i odbierać połączenia głosowe oraz wideo.