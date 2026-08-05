Asystent Google przechodzi na emeryturę. Znamy datę „początku końca”

Google oficjalnie podało datę wyłączenia Asystenta Google. Zostanie on zastąpiony nowszym rozwiązaniem o znacznie większych możliwościach – Gemini.

Kiedy Asystent Google zniknie ze smartfonów?

Asystent Google zadebiutował w 2016 roku i z czasem stał się nieodłącznym elementem smartfonów z Androidem, systemu samochodowego Android Auto, inteligentnych głośników i całego systemu smart home (w ramach ekosystemu Google Home).

Z czasem technologiczny gigant z Mountain View zaczął jednak zastępować go Gemini – botem opartym sztucznej inteligencji. Warto wspomnieć, że polscy użytkownicy mogli podjąć decyzję o zamianie Asystenta Google na Gemini już w czerwcu 2024 roku. Są jednak osoby nadal wierne „staremu” asystentowi głosowemu.

W marcu 2026 roku Google oficjalnie ogłosiło, że Asystent Google przejdzie na emeryturę i zostanie zastąpiony Gemini. Teraz firma rozpoczęła wysyłać e-maile do użytkowników, w których informuje o wyłączeniu „starego” asystenta głosowego na urządzeniach mobilnych. W treści podkreśla, że Asystent Google zostaje wycofany, a Gemini – nasz asystent nowej generacji oparty na sztucznej inteligencji – jest teraz dostępny w systemie Android.

Padła też konkretna data. Google zapowiedziało, że Asystent Google będzie wyłączany i płynnie zastępowany Gemini już od 4 września 2026 roku. W treści maila podkreślono jednak, że proces ten może potrwać kilka tygodni, zanim asystent głosowy zniknie z urządzeń wszystkich użytkowników. Jednocześnie zaznaczono, iż po wyłączeniu narzędzia nie będziesz już mieć możliwości korzystania z Asystenta Google ani ponownego przełączania się na niego na telefonie, tablecie ani sparowanych urządzeniach.

Asystent Google przestanie działać nie tylko na smartfonach i tabletach

Od 4 września 2026 roku Asystent Google będzie usuwany nie tylko z urządzeń mobilnych, ale zniknie również ze smartwatchy z systemem Wear OS, słuchawek czy z samochodowego systemu Android Auto (wyświetlanego z poziomu urządzenia mobilnego użytkownika). Firma podkreśla, że w przypadku samochodów z wbudowanym systemem Google Asystent Google nadal będzie działał.

Wygląda na to, że póki co „stary” asystent będzie nadal dostępny na Google TV, inteligentnych głośnikach i wyświetlaczach, choć nie wiadomo, jak długo. Nadmienię, że obecnie z bota AI w wersji Gemini for Home można korzystać na urządzeniach z linii Google Nest i wybranych sprzętach dodanych do platformy Google Home.