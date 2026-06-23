Nowy Samsung już do kupienia w Polsce, ale cena może Ci się nie spodobać

Do sprzedaży w Polsce trafił nowy smartfon Samsung Galaxy A27 5G. Jego cena jest znacznie wyższa niż poprzednika.

Nowy smartfon Samsung Galaxy A27 5G dostępny w Polsce

Smartfon Samsung Galaxy A27 5G jest dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach pamięciowych:

6/128 GB za 1529 złotych,

8/256 GB za 1919 złotych.

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Nowy smartfon Samsung Galaxy A27 5G dorównał zatem cenowo modelowi Samsung Galaxy A36 5G, który w momencie premiery kosztował od 1599 złotych za wersję 6/128 GB do 1899 złotych za wariant 8/256 GB. Jego bezpośredniego poprzednika można z kolei kupić za około 900 lub 1400 złotych (cena dotyczy odpowiednio konfiguracji 6/128 GB i 8/256 GB).

Co oferuje smartfon Samsung Galaxy A27 5G i czym różni się od Samsunga Galaxy A26 5G?

Pod wieloma względami nowy smartfon Samsung Galaxy A27 5G jest bardzo podobny do swojego poprzednika, ponieważ też ma 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass Victus+. W tym modelu Koreańczycy zastosowali jednak ekran typu Infinity-O zamiast Infinity-U, tzn. z okrągłym otworem w górnej części, a nie wycięciem w kształcie litery „U”

Ponadto smartfon Samsung Galaxy A27 5G – tak jak Samsung Galaxy A26 5G – ma akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 25 W, slot na kartę microSD do 2 TB, aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix i 2 Mpix do zdjęć makro na tyle oraz czytnik linii papilarnych.

Na korzyść Samsunga Galaxy A27 5G przemawiają natomiast 12 Mpix aparat na przodzie, który pomimo niższej rozdzielczości powinien robić lepsze zdjęcia, a także głośniki stereo (których poprzednik nie ma) i nowszy system operacyjny Android 16 z One UI 8.5 na start.

Smartfon Samsung Galaxy A27 5G ma też inny, wydajniejszy i bardziej energooszczędny procesor – Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (zamiast układu Exynos 1380). Na jego niekorzyść przemawiają zaś aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o rozdzielczości zaledwie 5 Mpix (vs 8 Mpix) oraz mniejsza odporność na wodę – IP64 (vs IP67).

Porównanie Samsung Galaxy A27 5G vs Samsung Galaxy A26 5G