Poznaliśmy cenę Steam Machine. Valve podzieliło graczy

W listopadzie 2025 roku Valve zapowiedziało, że Steam Machine trafi do sprzedaży w 2026 roku. Po ponad pół roku oczekiwania w końcu to nastąpiło. Gracze mogą zapisywać się na specjalną listę, a losowanie zadecyduje o tym, czy będą mieli więcej, czy mniej szczęścia.

Oto cena Steam Machine w Polsce (i nie tylko)

Stacjonarna konsola Steam Machine jest oferowana w czterech konfiguracjach:

512 GB za 4389 złotych, 1039 euro, 879 funtów brytyjskich, 1049 dolarów amerykańskich, 1509 dolarów kanadyjskich, 1609 dolarów australijskich,

512 GB w zestawie ze Steam Controllerem za 4698 złotych, 1108 euro, 938 funtów brytyjskich, 1128 dolarów amerykańskich, 1628 dolarów kanadyjskich, 1728 dolarów australijskich,

2 TB za 5739 złotych, 1359 euro, 1149 funtów brytyjskich, 1349 dolarów amerykańskich, 1919 dolarów kanadyjskich, 2109 dolarów australijskich,

2 TB w zestawie ze Steam Controllerem za 6048 złotych, 1429 euro, 1208 funtów brytyjskich, 1428 dolarów amerykańskich, 2038 dolarów kanadyjskich, 2228 dolarów australijskich.



Steam Machine w wersji 2 TB (zarówno solo, jak i w zestawie ze Steam Controllerem) dostarczany jest wraz z dwoma dodatkowymi panelami przednimi – z czerwoną tkaniną i litym drewnem orzecha.

Polska cena Steam Machine (źródło: Steam)

Jak kupić Steam Machine? To nie takie łatwe

Nowa konsola Steam Machine, przynajmniej początkowo, nie będzie sprzedawana w klasyczny sposób. Zainteresowani nią klienci muszą zarejestrować się na tej stronie na listę chętnych na zakup – trzeba wybrać konkretną konfigurację.

Dołączenie do listy jest możliwe do 25 czerwca 2026 roku, do godziny 19:00 czasu polskiego. Gdy ten termin minie, Valve zamknie listę i dokona jednorazowego przelosowania, aby ustalić kolejność rezerwacji i listy oczekujących. W tym przypadku nie ma zatem zastosowania zasada kto pierwszy, ten lepszy.

Jeszcze 25 czerwca 2026 roku Valve wyśle do osób, które zapisały się na listę oczekujących, wiadomość e-mail. Może ona zawierać informację, że dana osoba została dodana do kolejki rezerwacji i będzie mogła kupić Steam Machine, gdy pojawi się taka możliwość (wówczas zostanie wysłany kolejny mejl, a pierwsza partia trafi do skrzynek już 29 czerwca 2026 roku).

Jeśli natomiast będziecie mieli mniej szczęścia, to 25 czerwca 2026 roku dostaniecie wiadomość, że zostaliście dodani do kolejki oczekujących i wtedy musicie cierpliwie czekać, aż zapasy magazynowe będą większe i dopiero wówczas możecie dostać możliwość zakupu konsoli.

Valve tłumaczy, że po premierze Steam Machine „nie doszacowało zainteresowania klientów”, w związku z czym chciano stworzyć system, który będzie mniej frustrujący i sprawiedliwszy dla wszystkich. W ten sposób firma zmniejsza prawdopodobieństwo, że boty wygrają z człowiekiem.

Osoby, które wyrażą chęć zakupu Steam Machine po 25 czerwca 2026 roku, po godzinie 19:00 czasu polskiego, zostaną dodane na koniec listy oczekujących.

Dlaczego konsola Steam Machine jest tak droga?

Cena Steam Machine spotkała się z różnym przyjęciem – niektórzy uważają, że jest mocno „przesadzona”, podczas gdy inni nie są aż tak krytyczni. Samo Valve przyznało jednak, że oryginalnie konsola ta miała być znacznie tańsza. Gdyby nie podwyżki cen pamięci, jej cena prawdopodobnie zaczynałaby się od około 750 dolarów amerykańskich, a nie od 1049 dolarów.

Valve otwarcie informuje, że cena, po jakiej sprzedaje Steam Machine, jest bezpośrednim rezultatem kosztów podzespołów. Firma zaczęła pozyskiwać je w 2023 roku i wówczas – jak przyznaje – uważała, że miała dobre wyobrażenie na temat tego, jak te koszty mogą się zmieniać w czasie.

Przez sytuację na rynku jednak pierwotny cel dotyczący ceny Steam Machine nie jest już wykonalny. Co więcej, występowały okresy, gdy Valve nie mogło nawet pozyskać potrzebnych podzespołów, co wpłynęło na ograniczoną dostępność konsoli i ustalony model dystrybucji.