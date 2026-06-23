Sprawdziłem oferty na Amazon Prime Day 2026. Te promocje to sztos

Ruszyła wielka wyprzedaż Amazon Prime Day 2026. Z tej okazji przecenionych zostało mnóstwo produktów – nierzadko nawet o kilkadziesiąt procent. Zebraliśmy najciekawsze oferty z kategorii technologicznej (i okolic). Sprawdź, na co warto zapolować.

Amazon Prime Day 2026 wystartował. Zacznij łowić okazje

Wielka wyprzedaż Amazon Prime Day 2026 potrwa od 23 do 26 czerwca 2026 roku. W tym czasie możesz kupić setki produktów w wyraźnie obniżonych cenach. Możesz, o ile masz aktywny abonament Amazon Prime, którego cena wynosi 15,50 złotych miesięcznie lub 69 złotych rocznie, ale w razie czego dostępny jest też 30-dniowy okres próbny bez opłat.

Na Prime’a tak czy siak warto się zdecydować, bo oferuje dostęp do obszernego katalogu filmów i seriali w serwisie Prime Video i platformy gamingowej Prime Gaming, a także szybkie i bezpłatne dostawy zakupów i wyjątkowe promocje, takie jak te, o których dzisiaj wspominamy…

Amazon Prime Day 2026 (źródło: Amazon.pl/Facebook)

Promocja na Kindle z okazji Amazon Prime Day 2026

Zgodnie z tradycją, wśród przecenionych urządzeń nie brakuje sprzętu samego Amazona, a w tej kategorii niezaprzeczalnie rządzą czytniki e-booków. I tak, podstawowy Kindle z 16 GB pamięci możesz kupić za 439,99 złotych (zamiast 519,99 złotych), a 7-calowy Kindle Paperwhite z 16 GB pamięci za 619,99 złotych (zamiast 799,99 zł). Z kolei wyposażony w automatycznie regulowane podświetlenie i 32 GB pamięci Kindle Paperwhite Signature Edition możesz mieć za 659,99 złotych (zamiast 879,99 złotych).

Czytnik Kindle Paperwhite (fot. Amazon)

Obniżone zostały również ceny czytników z kolorowymi wyświetlaczami. Dzięki temu Kindle Colorsoft z 16 GB pamięci kosztuje 699,99 złotych (zamiast 1129,99 złotych), a Kindle Colorsoft Signature Edition za 799,99 złotych (zamiast 1249,99 złotych) – ten drugi to model z automatycznie regulowanym podświetleniem, ładowaniem bezprzewodowym i 32 GB pamięci. Każde z tych urządzeń może się idealnie sprawdzić podczas letniego wypoczynku.

Multimedialne szaleństwo

Twój stary telewizor nie oferuje odpowiedniej funkcjonalności albo nie jest już tak wydajny jak kiedyś? Także w takim przypadku warto sprawdzić oferty Amazona. Znajdziesz tam bowiem przecenione przystawki smart TV i model podstawowy, czyli Amazon Fire TV Stick HD kupisz za jedyne 88,99 złotych (zamiast 199,99 złotych), a lepiej wyposażony i bardziej funkcjonalny Amazon Fire TV Stick 4K Max za 219,99 złotych (zamiast 379,99 złotych). Obie te przystawki umożliwiają korzystanie właściwie z wszystkich popularnych aplikacji VOD.

Amazon Fire TV Stick HD (Źródło: Amazon)

Amazon przecenił również swoje inteligentne głośniki z Alexą (tylko przypominam, że wirtualna asystentka nadal nie nauczyła się języka polskiego). Echo Dot 5. generacji kosztuje w promocji 189,99 złotych (zamiast 329,99 złotych), a potężniejszy Echo Dot Max – 389,99 złotych (zamiast 489,99 złotych).

Sprawdź też przenośny głośnik bezprzewodowy Bose Portable Smart Speaker za 875,78 złotych (zamiast 1199 złotych) oraz (jeszcze świeżutkie i absolutnie topowe) bezprzewodowe słuchawki douszne Sony WF-1000XM6 za 1120,05 złotych (zamiast 1299 złotych).

Sony WF-1000XM6 (fot. Sony)

Coś do domu (i nie tylko)

Jak zwykle, Amazon Prime Day jest też dobrą okazją, by rozejrzeć się za szeroko rozumianym sprzętem do domu. W tym roku szczególnie warto rzucić okiem na przecenione produkty smart home i kamery do monitoringu. Spośród ciekawszych ofert warto wymienić:

Może Cię też zainteresować oczyszczacz powietrza Philips AC3421/13 za 1129,99 złotych (zamiast 1498,99 złotych).

Najlepsze oferty na Amazon Prime Day 2026 – jest tego więcej

Tak naprawdę jednak okazje nie są ograniczone do dwóch czy trzech kategorii. Można znaleźć wiele ciekawych ofert, niezależnie od tego, czego się szuka. Przykłady? Proszę bardzo:

Wszystkie oferty znajdziesz na stronie wyprzedaży Amazon Prime Day 2026.

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