Honor poszedł na całość. W tym smartfonie akumulator jest gigantyczny

Zadebiutował Honor X80 Pro Max. To smartfon z największym akumulatorem w historii marki.

Smartfon z ogromnym akumulatorem, czyli Honor X80 Pro Max

Na moim biurku leży smartfon, który względem najnowszej propozycji Chińczyków wypada naprawdę słabo. Otóż wyposażony jest w akumulator o pojemności około 4000 mAh. Natomiast zaprezentowany właśnie Honor X80 Pro Max może pochwalić się ogniwem o pojemności aż 11000 mAh, co jest wynikiem po prostu imponującym. Akumulator można ładować z mocą 90 W i obsługuje on też ładowanie zwrotne z mocą 27 W.

Smartfon wyposażony jest również w 6,8-calowy ekran AMOLED LTPS o rozdzielczości 1280×2788 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z kolei maksymalna jasność to 2000 nitów. We wnętrzu pracuje Snapdragon 6 Gen 5, czyli układ bazujący na litografii 4 nm i wyposażony w 8-rdzeniowe CPU. Do tego dochodzi 8 GB RAM, które występuje wraz z 128, 256 lub 512 GB przestrzeni na dane. Dostępny jest jeszcze wariant 12/512 GB.

Jeśli chodzi o zestaw aparatów, to główne oczko ma 50 Mpix, przysłonę f/1.88 i optyczną stabilizację obrazu (OIS). Z przodu znalazł się aparat 8 Mpix z f/2.0. Ponadto nowy smartfon Honor X80 Pro Max oferuje Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, obsługę dwóch kart SIM i 5G.

fot. Honor

To wszystko pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką MagicOS 10. Wymiary obudowy wynoszą 162,2x77x8,08 mm, a masa to 203 gramy. Konstrukcja spełnia kryteria klasy wodoszczelności IP68 i IP69K.

Honor X80 Pro Max – cena i dostępność

Na ten moment smartfon Honor X80 Pro Max oferowany jest na rynku chińskim w czterech wersjach kolorystycznych – czarnej, pomarańczowej, czerwonej i Moon Shadow. Ceny startują od 1999 juanów (równowartość około 1105 złotych) za podstawowy wariant 8/128 GB, ale obecnie można go kupić za 1699 juanów (około 940 złotych).

Honor X80 Pro Max (fot. Honor)

Wypada dodać, że prawdopodobnie nie jest to ostatnie słowo marki w tym roku w kwestii pojemności akumulatora. Wcześniej mogliśmy bowiem usłyszeć, że Honor wprowadzi na rynek smartfon z ogniwem aż 13080 mAh. Co więcej, niedawno w Europie zadebiutował Honor Watch 6, czyli smartwatch mający zapewnić aż 35 dni na jednym ładowaniu.