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Honor X80 Pro Max (fot. Honor)
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Honor poszedł na całość. W tym smartfonie akumulator jest gigantyczny

Mateusz Budzeń·
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Honor poszedł na całość. W tym smartfonie akumulator jest gigantyczny

Zadebiutował Honor X80 Pro Max. To smartfon z największym akumulatorem w historii marki.

Smartfon z ogromnym akumulatorem, czyli Honor X80 Pro Max

Na moim biurku leży smartfon, który względem najnowszej propozycji Chińczyków wypada naprawdę słabo. Otóż wyposażony jest w akumulator o pojemności około 4000 mAh. Natomiast zaprezentowany właśnie Honor X80 Pro Max może pochwalić się ogniwem o pojemności aż 11000 mAh, co jest wynikiem po prostu imponującym. Akumulator można ładować z mocą 90 W i obsługuje on też ładowanie zwrotne z mocą 27 W.

Smartfon wyposażony jest również w 6,8-calowy ekran AMOLED LTPS o rozdzielczości 1280×2788 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z kolei maksymalna jasność to 2000 nitów. We wnętrzu pracuje Snapdragon 6 Gen 5, czyli układ bazujący na litografii 4 nm i wyposażony w 8-rdzeniowe CPU. Do tego dochodzi 8 GB RAM, które występuje wraz z 128, 256 lub 512 GB przestrzeni na dane. Dostępny jest jeszcze wariant 12/512 GB.

Jeśli chodzi o zestaw aparatów, to główne oczko ma 50 Mpix, przysłonę f/1.88 i optyczną stabilizację obrazu (OIS). Z przodu znalazł się aparat 8 Mpix z f/2.0. Ponadto nowy smartfon Honor X80 Pro Max oferuje Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, obsługę dwóch kart SIM i 5G.

Honor X80 Pro Max
fot. Honor

To wszystko pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką MagicOS 10. Wymiary obudowy wynoszą 162,2x77x8,08 mm, a masa to 203 gramy. Konstrukcja spełnia kryteria klasy wodoszczelności IP68 i IP69K.

Honor X80 Pro Max – cena i dostępność

Na ten moment smartfon Honor X80 Pro Max oferowany jest na rynku chińskim w czterech wersjach kolorystycznych – czarnej, pomarańczowej, czerwonej i Moon Shadow. Ceny startują od 1999 juanów (równowartość około 1105 złotych) za podstawowy wariant 8/128 GB, ale obecnie można go kupić za 1699 juanów (około 940 złotych).

smartfon honor x80 pro max smartphone
smartfon honor x80 pro max smartphone
smartfon honor x80 pro max smartphone
smartfon honor x80 pro max smartphone
Honor X80 Pro Max (fot. Honor)

Wypada dodać, że prawdopodobnie nie jest to ostatnie słowo marki w tym roku w kwestii pojemności akumulatora. Wcześniej mogliśmy bowiem usłyszeć, że Honor wprowadzi na rynek smartfon z ogniwem aż 13080 mAh. Co więcej, niedawno w Europie zadebiutował Honor Watch 6, czyli smartwatch mający zapewnić aż 35 dni na jednym ładowaniu.

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