Samsung Galaxy A27 5G oficjalnie. Nie jest „wspaniale”

Smartfon Samsung Galaxy A27 5G oficjalnie zadebiutował i wbrew temu, co twierdzi producent z Korei Południowej, wcale nie jest „wspaniale”. Koreańczycy zdecydowali się bowiem na istotne „cięcia” w specyfikacji, choć pewne ulepszenia też są.

Nowy smartfon Samsung Galaxy A27 5G jest lepszy i gorszy od Samsunga Galaxy A26 5G

Przedpremierowe informacje na temat Samsunga Galaxy A27 5G wskazywały, że producent mógł zdecydować się tylko na pozytywne zmiany, jak i korzystne oraz niekorzystne dla klientów. Niestety, ziścił się ten drugi scenariusz. Następca Galaxy A26 5G z 2025 roku nie jest wyłącznie lepszy od swojego poprzednika.

Samsung Galaxy A27 5G (źródło: Samsung)

Zdecydowanie pozytywną zmianą jest przywrócenie głośników stereo i zastosowanie wyświetlacza typu Infinity-O zamiast ekranu Infinity-U, tj. z okrągłym otworem w górnej części, a nie wycięciem w kształcie litery „U”. Niezmiennie jednak ma on przekątną 6,7 cala, rozdzielczość Full HD+ 2340×1080 pikseli i zdolność odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Przód (i tył) pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus+.

Koreańczycy zastosowali też nowy aparat na przodzie – 12 Mpix zamiast 13 Mpix, lecz wciąż z przysłoną f/2.2. W zapleczu fotograficznym doszło jednak również do niekorzystnych dla klientów zmian, ponieważ rozdzielczość aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym uległa zmniejszeniu z 8 do 5 Mpix. Przysłona pozostała bez zmian – to nadal f/2.2.

Samsung Galaxy A27 5G (źródło: Samsung)

Nie zmieniły się także parametry aparatu szerokokątnego (50 Mpix; f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu i do zdjęć makro (2 Mpix; f/2.4). Akumulator również ma taką samą pojemność – 5000 mAh i trwałość 1200 cykli. Maksymalna obsługiwana moc ładowania to (niezmiennie) 25 W.

Ponadto producent podaje, że smartfon Samsung Galaxy A27 5G ma 6 GB RAM, od 128 do 256 GB pamięci wbudowanej (przedpremierowe przecieki wskazywały, że z tą drugą sparowane będzie 8 GB RAM), slot na kartę microSD o pojemności do 2 TB, dual SIM (hybrydowy: 2x SIM lub SIM + microSD), czytnik linii papilarnych, NFC i port USB-C (USB 2.0).

Na pokładzie jest również procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (zamiast układu Exynos 1380). Koreańczycy deklarują, że smartfon Samsung Galaxy A27 5G dostanie do 6 aktualizacji systemu operacyjnego i będzie miał zapewnione aktualizacje zabezpieczeń do 31 lipca 2032 roku. Fabrycznie zainstalowany jest Android 16 z One UI 8.5.

Wypada jeszcze wspomnieć, że smartfon Samsung Galaxy A27 5G cechuje się odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP64 (czyli mniejszą niż poprzednik z IP67) oraz ma wymiary 162,4×78,2×7,8 mm i waży 200 gramów.

Porównanie Samsung Galaxy A27 5G vs Samsung Galaxy A26 5G

Samsung Galaxy A27 5G Samsung Galaxy A26 5G Wyświetlacz Super AMOLED

6,7 cala

Full HD+

2340×1080 pikseli

120 Hz

Corning Gorilla Glass Victus+ Super AMOLED

6,7 cala

Full HD+

2340×1080 pikseli

120 Hz

Corning Gorilla Glass Victus+ Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

2,4 GHz/1,8 GHz Exynos 1380

2,4 GHz/2,0 GHz RAM 6 GB

(prawdopodobnie też 8 GB) 6/8 GB Pamięć wbudowana 128/256 GB 128/256 GB Slot na microSD TAK, do 2 TB TAK, do 2 TB Akumulator 5000 mAh 5000 mAh Ładowanie Przewodowe do 25 W

(do 45% w 30 minut) Przewodowe do 25 W Aparat na przodzie 12 Mpix

f/2.2 13 Mpix

f/2.2 Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 5 Mpix (f/2.2)

– do zdjęć makro 2 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)

– do zdjęć makro 2 Mpix (f/2.4) Łączność 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC, USB-C (USB 2.0), dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, NFC, USB-C (USB 2.0), dual SIM Głośniki stereo TAK NIE Czytnik linii papilarnych TAK TAK Wymiary 162,4×78,2×7,8 mm 164×77,5×7,7 mm Waga 200 gramów 200 gramów Odporność IP64

Corning Gorilla Glass Victus+ na tyle IP67

Corning Gorilla Glass Victus+ na tyle System operacyjny Android 16

One UI 8.5 Android 15

One UI 7 Długość wsparcia Do 6 aktualizacji systemu operacyjnego + do 6 lat aktualizacji zabezpieczeń Do 6 aktualizacji systemu operacyjnego + do 6 lat aktualizacji zabezpieczeń

Ile kosztuje smartfon Samsung Galaxy A27 5G?

Producent nie podał jeszcze sugerowanej ceny tego modelu, natomiast pojawiły się nieoficjalne informacje na temat ceny Samsunga Galaxy A27 5G. Według nich:

wersja 6/128 GB będzie kosztowała 349 euro (równowartość 1485 około złotych),

a za wariant 8/256 GB trzeba będzie zapłacić 439 euro (~1865 złotych).

Dla porównania: smartfon Samsung Galaxy A26 5G 6/128 GB kosztował na start 299 euro, a konfiguracja 8/256 GB – 369 euro.