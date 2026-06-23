Izera jednak nie powstanie. Będzie coś innego

Sprawa polskiego samochodu elektrycznego marki Izera powraca niczym bumerang. Przez ostatnie lata pojawiały się wieści, że powstanie, aby za moment okazało się, że projekt prawdopodobnie zakończy się fiaskiem. Teraz wreszcie przedstawiono konkrety.

Foxconn wybuduje fabrykę w Miękini pod Wrocławiem

W maju 2026 roku informowaliśmy, że polski samochód elektryczny jednak nie zostanie oparty na platformie dostarczonej przez Geely. Wtedy też wspominaliśmy, że spółka ElectroMobility Poland jest w trakcie zawierania strategicznego partnerstwa z Hon Hai Technology Group (Foxconn). Warto podkreślić, że przedsiębiorstwo to jest największym na świecie producentem elektroniki – zajmuje się m.in. produkcją iPhone’ów.

Podczas Taiwan Expo 2026 Foxconn zdradził, że swoją inwestycję w Polsce zrealizuje w Miękini pod Wrocławiem, na terenach uprzednio przygotowanych pod fabrykę Intela, która koniec końców nie powstanie. Łącznie do dyspozycji Tajwańskiej firmy jest około 400 hektarów terenu wyposażonego w kompletną i już gotową infrastrukturę.

Informacje te zostały oficjalnie przekazane przez dyrektora generalnego Tajwańskiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (TEEMA) – Tsai Sung-hui.

Izera to przeszłość. Polski samochód elektryczny będzie nazywał się Polon

A co z Izerą? Wygląda na to, że polski pojazd elektryczny pod tą nazwą nie powstanie – zamiast niego zrodzić ma się marka Polon. Według Michała Jarosa – wiceministra rozwoju i technologii – projekt Izera zalicza się już do przeszłości, a obecnym celem rządu jest doprowadzenie do tego, by wreszcie powstał realny, nowoczesny projekt motoryzacyjny z udziałem Polski. Jak tłumaczy przedstawiciel polskiej władzy, nazwa Polon jest ciekawą propozycją, gdyż nawiązuje do Poloneza – symbolu polskiej motoryzacji – i jednocześnie pierwiastka odkrytego przez Marię Skłodowską-Curie.

Budowa fabryki ma rozpocząć się wiosną 2027 roku, a pierwsze samochody miałyby wyjechać z niej w 2029 roku. Według obecnych planów, produkcja na rynek polski i europejski ma sięgać 400 tysięcy samochodów rocznie. Na początku serie i modele mają bazować na technologii partnerów, a z czasem przejść pod skrzydła polskich inżynierów.

Foxconn ma być potężnym impulsem dla polskiej gospodarki. Przedsiębiorstwo nie tylko skupi się na elektromobilności, ale również serwerach sztucznej inteligencji oraz tworzeniu zaawansowanych systemów łączności dla miast. Szacuje się, że początkowa wartość inwestycji wyniesie setki milionów euro, a projekt pozwoli na stworzenie nawet 40 tysięcy nowych miejsc pracy. Warto przypomnieć, że Intel planował zatrudnienie 12 tysięcy osób.